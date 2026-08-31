نظر مجید مجیدی درباره جنایات آمریکا و پرورش استعدادها در سینما

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی موزه سینمای ایران، یکشنبه ۹ شهریور آئین افتتاح نمایشگاه «تجلی مهر» که شامل مجموعه عکس‌های صحنه و پشت صحنه فیلم «محمد رسول الله (ص)» از نگاه محمد فوقانی است، در موزه سینمای ایران برگزار شد.

اجرای این مراسم را مرتضی یراق بافان برعهده داشت.

فوقانی سپس درباره حضورش در فیلم «محمد رسول الله (ص)» گفت: امروز که اینجا ایستاده‌ام، قلبم بیش از آنکه در سینه‌ام باشد، میان این قاب‌های طلایی پرسه می‌زند. هر فریمی که در این نمایشگاه می‌بینید، برای من یک خاطره است. از زمان تست‌های گریم و لباس، تنها عکاسی نکردم بلکه یک امانت‌دار بودم، امانت‌دار لحظه‌هایی که درحال ساختن تاریخ بودند. دنیای سینما، دنیای هیاهو و حرکت است. سعی کردم که در هر قاب، صدا و حرکت حس شود تا به پلان‌های فیلم نزدیک شوم، یا به نوعی، بر لبه یک حقیقت بایستم. در بعضی از قاب‌ها، علاوه بر ۲ عامل مهم «صدا و حرکت»، تلاش کردم «سکوت» را عکاسی کنم. عکاسی در سینما، هنر در حاشیه ماندن است و صبوری می‌طلبد. عکاس فیلم، شبحی است که باید باشد تا نباشد، باید آنقدر به قلب لحظه نزدیک شوی که حضورت، ریتم بازیگر و کارگردان را به هم نزند.

در بخش دیگری از این مراسم علیرضا حسینی از اعضای هیئت رئیسه خانه سینمای ایران در صحبت‌های کوتاهی عنوان کرد: دست سرنوشت بود که از میان عکاسان خوب سینما، نادر عزیز برای این پروژه تاریخی، معنوی و ماندگار انتخاب شود که شاید یکی از سخت‌ترین و بهترین کارهای دینی سینمای ما و قابل افتخار است.

وی تصریح کرد: به نظرم عکاسی فیلم جایگاه ویژه‌ای دارد چرا که عکاسان فیلم از یک پلان که ۲۴ فریم است باید بیست و چهارم ثانیه را ثبت کنند و از طریق این عکس همه چیز باید به مخاطب منتقل شود.

در بخش پایانی مراسم قبل از افتتاح نمایشگاه مجید مجیدی کارگردان فیلم «محمد رسول الله (ص)» پشت تریبون رفت و گفت: فیلم پیامبر توفیق بزرگی هم برای ما و هم برای سینمای ایران بود و واقعیت این است که در فضای رسانه‌ای خیلی حق مطلب در این زمینه ادا نشده است.

وی افزود: فیلم «محمد رسول الله (ص)» جدا از خود فیلم، زیر ساخت‌های بسیار بزرگی برای سینمای ایران فراهم کرد. سال‌ها از تولید این فیلم می‌گذرد، امکاناتی که ما به واسطه این فیلم، وارد کردیم همچنان سینمای ایران از آن بهره زیادی می‌برد که متأسفانه به آن پرداخته نشده است. در واقع «محمد رسول الله (ص)» تنها یک فیلم نبود، بلکه درکنار آن بسیاری از جوان‌ها و استعدادهای خوب در حوزه سینما پرورش پیدا کردند.

این کارگردان اظهار کرد: پیامبر ما نزد امت خودش بسیار مظلوم است. وقتی به تاریخچه سینمای جهان نگاه کنیم، می‌بینیم که درباره زندگی حضرت عیسی (ع) فیلم‌های زیادی ساخته شده است. حتی در مورد بودا فیلم‌های زیادی ساخته شده است اما درباره پیامبر (ص) یک فیلم سال‌ها پیش ساخته شد و «محمد رسول الله (ص)» دومین فیلمی است که در مورد ایشان ساخته شده است. این کم کاری در حوزه تاریخ اسلام به نظرم یک خسارت بزرگ است زیرا نتوانستیم قرائت درستی از اسلام را در دنیا معرفی کنیم.

مجیدی در پایان عنوان کرد: در چهارصد و اندی سال پیش پیامبر خدا در زمان جنگ فرمان دادند که به کودکان، سالمندان و زنان آسیبی نرسد. به درختان و حیوانات آسیبی نرسد. آب را آلوده نکنند و در اختیار همه باشد. هر اسیری که گرفتار می‌شود از غذای خودشان به او بدهند. این رفتار را مقایسه کنید با دنیای امروز و وحشی گری‌هایی که کشورهایی مثل آمریکا و اسرائیل انجام می‌دهند و باید پرسید آنها بویی از معرفت برده اند؟ در جنگ اخیر ما شاهد بودیم که چه بلایی سر بچه های مظلوم میناب آمد.

در ادامه نمایشگاه عکس «تجلی مهر» افتتاح شد که این نمایشگاه تا ۱۲ شهریور در موزه سینمای ایران دایر است.