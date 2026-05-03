ایجاد ۳۰ فرصت شغلی در الیگودرز با اجرای پروژه آبیاری کشاورزی «کندرچه»

به گزارش خبرنگار مهر، رسول اسکینی ظهر امروز یکشنبه در جریان بازدید از پروژه آبیاری تحتفشار روستای «کندرچه» شهرستان الیگودرز، اظهار داشت: این پروژه استراتژیک باهدف نوسازی کشاورزی در سطح ۱۴۱ هکتار، با پیشرفت فیزیکی ۹۰ درصدی همراه بوده و آماده تحویل نهایی است.
وی در خصوص جزئیات فنی و مهندسی این پروژه، بیان کرد: این طرح آبیاری با طراحی مهندسی منحصربهفرد و پیچیده، در سهفاز مجزا اجرا شده است که هر فاز شامل ایستگاههای پمپاژ مستقل است. ویژگی بارز این پروژه، بهرهگیری از سه ایستگاه پمپاژ جداگانه است که امکان مدیریت هوشمندانه فشار آب و توزیع یکنواخت آن را در نواحی مختلف زمین فراهم میکند.
مدیر آبوخاک سازمان جهاد کشاورزی لرستان با تأکید بر اهمیت مشارکت جامعه محلی و ارائه راهکارهای عملیاتی برای رفع موانع باقیمانده، تأکید کرد: در حین بازدید، تمرکز ویژهای بر بررسی چالشهای اجتماعی و تعامل با کشاورزان محلی صورت گرفت.
اسکینی، گفت: هدف اصلی، تسریع در فرایند تحویل موقت پروژه ظرف یک هفته آینده است تا کشاورزان بتوانند از نعمت الهی آب در کنار صرفهجویی در مصرف آن همراه با افزایش بهرهوری محصولات، بهرهمند شوند.
وی تصریح کرد: تکمیل این پروژه تنها یک دستاورد فنی نیست، بلکه گامی بزرگ در راستای اشتغالزایی و توسعه پایدار منطقه است. ما متعهد هستیم که با رفع موانع اجتماعی، این طرح را در کوتاهترین زمان ممکن به بهرهبرداری برسانیم.
مدیر آبوخاک سازمان جهاد کشاورزی لرستان با بیان اینکه تکمیل این پروژه تأثیر مستقیمی بر اقتصاد روستای کندرچه خواهد داشت، تصریح کرد: برآوردها نشان میدهد که این طرح با ایجاد ۳۰ شغل مستقیم و غیرمستقیم، زمینهساز رونق اقتصادی و کاهش بیکاری در منطقه خواهد شد که این فرصتهای شغلی شامل مشاغل فنی، نگهداری از تجهیزات و مدیریت مزارع آبیاری شده است.
