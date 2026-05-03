نرخ جدید عوارض آزادراه تهران - پردیس اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور نرخ جدید عوارض آزادراه تهران - پردیس در سال ۱۴۰۵ را اعلام کرد.
در متن ابلاغیه شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور آمده است: با عنایت به تصمیمات جلسه دوم آذر ۱۴۰۴ ستاد تنظیم بازار حسب نظر معاون اول رییس جمهور مبنی بر مجاز نمودن وزارت راه و شهرسازی در ابلاغ نرخ عوارض آزادراهی در چارچوب قوانین و مقررات خاص خود، دستور مقام عالی وزارت با رعایت بند (الف) ماده ۲۰ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران و در راستای اجرای ماده(۳۴) آیین نامه اجرایی قانون احداث پروژههای عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانکها و سایر منابع مالی و پولی کشور و تبصره ذیل آن، بدین وسیله نرخ عوارض وسایل نقلیه عبوری در آن آزادراه، جهت اجرا به شرح زیر ابلاغ میشود.
به همین جهت نرخ عوارض آزادراه تهران - پردیس در سال ۱۴۰۵ برای سواری ۲۰ هزار تومان، برای وانت ۲۳ هزار تومان، مینیبوس ۲۰ هزار تومان، کامیونت ۳۶ هزار تومان، اتوبوس ۳۶ هزار تومان، کامیون دو محور ۳۶ هزار تومان، کامیون سه محور ۴۲ هزار تومان و تریلی ۵۰ هزار تومان تعیین شده است.
کارمزد سامانههای اخذ عوارض الکترونیکی آزادراههای مشارکتی براساس ابلاغیه های مصوب بوده و ملاک عمل قرار خواهد گرفت.
همچنین هزینههای جانبی طرح اخذ الکترونیکی عوارض آزادراهی از محل عواید حاصل از اخذ عوارض آزادراه کسر میشود.
