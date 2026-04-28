پیشرفت فیزیکی آزادراه مشهد - چناران به ۳۲ درصد رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، هوشنگ بازوند، مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل کشور، در جریان این بازدید با اشاره به اهمیت راهبردی آزادراه مشهد - چناران اظهار کرد: این آزادراه یکی از پروژههای کلیدی توسعه زیرساختهای حملونقل در شمال شرق کشور است که باهدف افزایش ایمنی سفرها، روانسازی ترافیک ورودی مشهد و تسهیل دسترسی زائران بارگاه منور حضرت امام رضا (ع) با سرعت قابلتوجهی در حال اجراست.
وی با بیان اینکه این آزادراه به طول تقریبی ۵۰ کیلومتر طراحی شده است، افزود: این مسیر از میدان نمایشگاه مشهد آغاز میشود و پس از عبور از محدوده شهرک صنعتی توس، مجتمع ورزشی ثامنالائمه (ع) و پارک جنگلی سورانگذر تا شهر گلبهار امتداد مییابد و در ادامه با اتصال به کنارگذر شمالی مشهد، نقش مهمی در تکمیل حلقه ارتباطی و کاهش بار ترافیکی این کلانشهر ایفا خواهد کرد.
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به روند اجرایی پروژه تصریح کرد: در اولویت نخست اجرایی به طول ۱۷ کیلومتر، عملیات گستردهای شامل احداث پلهای بزرگ و کوچک، خاکبرداری، زیرسازی، روسازی و آسفالتریزی در حال انجام است و تاکنون حجم قابلتوجهی از عملیات زیرسازی و بتنریزی در این محور اجرا شده است.
وی ادامه داد: پیشرفت فیزیکی آزادراه مشهد - چناران در حال حاضر به ۳۲ درصد رسیده و اجرای پروژه با اتکا به توان مهندسان و پیمانکاران داخلی با جدیت دنبال میشود.
بازوند با تأکید بر آثار اقتصادی و اجتماعی این طرح ملی گفت: احداث این آزادراه علاوه بر کاهش زمان سفر، مصرف سوخت و کاهش تصادفات جادهای، موجب تفکیک ترافیک باری و زائر محور از مسیرهای ترانزیتی خواهد شد و نقش مهمی در توسعه شهر گلبهار و ارتقای دسترسی مناطق شمالی خراسان رضوی به شبکه راههای ملی و ترانزیتی کشور ایفا میکند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: این آزادراه با اتصال به کنارگذر شمالی مشهد و ایجاد مسیر موازی میان مشهد و چناران، از منظر پدافند غیرعامل نیز دارای اهمیت ویژهای است و در آینده به یکی از محورهای راهبردی جابهجایی کالا و مسافر در شمال شرق کشور تبدیل خواهد شد.
