به گزارش خبرگزاری مهر، هوشنگ بازوند، مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور، از تکمیل باند غربی پروژه کنارگذر میاندوآب در خردادماه سال جاری خبر داد و گفت: کنارگذر میاندوآب به طول ۱۱ کیلومتر با هدف کاهش ترافیک درون‌شهری اجرایی شده و هم‌اکنون به پیشرفت فیزیکی ۹۵ درصدی رسیده است.

وی با اشاره به روند اجرای محور میانه - میاندوآب افزود: این مسیر یکی از محورهای مهم و راهبردی استان به‌شمار می‌رود که با تکمیل آن، زمان سفر تا دو ساعت کاهش خواهد یافت.

بازوند در پایان خاطرنشان کرد: پروژه راه اصلی میانه - میاندوآب به طول ۱۸۲ کیلومتر در حال حاضر حدود ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و عملیات تکمیلی شامل نصب نیوجرسی، اجرای علائم ایمنی و سایر اقدامات مرتبط در دست اجراست.