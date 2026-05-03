به گزارش خبرنگار مهر، مهدی یونسی عصر یکشنبه در نشست سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اظهار داشت: مازندران نباید در لایه‌های پیچیده و فرسوده بوروکراسی اداری متوقف بماند و لازم است تصمیم‌ها دقیق، هدفمند و ناظر بر حل مسائل واقعی استان باشد.

وی با تأکید بر اینکه پروژه‌ها باید اثر مستقیم بر زندگی مردم داشته باشند، افزود: منابع استان باید به خلق ارزش برای مردم منتهی شود و هر طرح یا پژوهش زمانی ارزشمند است که بتواند اثر خود را در معیشت و زندگی مردم نشان دهد.

یونسی‌رستمی در ادامه با خطاب قرار دادن کارکنان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تصریح کرد: این مجموعه معماران آینده مازندران و تصمیم‌سازان مسیر توسعه استان هستند و آینده استان بر پایه دانش، دقت و سلامت حرفه‌ای آنان شکل می‌گیرد.

استاندار مازندران در بخش دیگری از سخنان خود به مدیریت حضور گسترده مسافران اشاره کرد و گفت: در ایام اخیر بیش از ۱۷ میلیون مسافر وارد استان شدند و در برخی مقاطع جمعیت حاضر به حدود ۲۱ میلیون نفر رسید که مدیریت این شرایط حاصل هماهنگی و تصمیم‌سازی دقیق مجموعه مدیریتی استان بود.

وی ادامه داد: از ابتدا برای حضور بیش از ۲۳ میلیون نفر در استان برنامه‌ریزی و ذخایر لازم پیش‌بینی شده بود و همین آمادگی موجب شد استان با چالش جدی مواجه نشود.

یونسی‌رستمی با اشاره به نقش مردم در ارزیابی عملکرد مسئولان افزود: سرمایه اجتماعی اصلی ما مردم هستند و موفقیت زمانی معنا پیدا می‌کند که مردم از عملکرد مدیران رضایت داشته باشند.

وی در پایان با قدردانی از تلاش مجموعه مدیریت و برنامه‌ریزی استان خاطرنشان کرد: مازندران در آستانه فصل تازه‌ای از توسعه قرار دارد؛ فصلی که در آن کیفیت تصمیم‌های مدیریتی بیش از داشته‌های طبیعی، معیار سنجش پیشرفت استان خواهد بود.