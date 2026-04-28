تامین سوخت مازندران در اوج سفرها پایدار بوده است

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی یونسی رستمی در جمع مدیران استان با اشاره به حجم بالای ورود مسافران به مازندران اظهار کرد: در دورههای اوج سفر که جمعیت استان چندین برابر میشود، مدیریت مناسب در حوزه سوخترسانی از اهمیت ویژهای برخوردار است.
وی افزود: با تلاش مجموعه مدیران تامین سوخت و انرژی در تأمین و توزیع سوخت هیچگونه دغدغهای وجود نداشت و شبکه سوخترسانی استان بهصورت پایدار به فعالیت خود ادامه داد.
استاندار مازندران با اشاره به تجربه عبور از شرایط بحرانی تصریح کرد: در بحرانهای ۱۲ روزه و ۴۰ روزه نیز عملکرد این مجموعه بهگونهای بود که کمبودی در حوزه سوخت احساس نشد.
یونسی رستمی همچنین بر ضرورت حفظ آمادگی عملیاتی تأکید کرد و گفت: تقویت ذخایر راهبردی، نظارت مستمر بر عرضه سوخت و پیشبینی تمهیدات لازم برای شرایط احتمالی باید بهصورت جدی در دستور کار قرار گیرد.
وی با بیان اینکه تابآوری شبکه سوخترسانی استان در تابستان امسال قابل توجه بوده است، خاطرنشان کرد: با وجود حضور حدود ۱۷ میلیون مسافر، وضعیت تأمین بنزین در استان پایدار باقی ماند.
استاندار مازندران در پایان، توجه به سوخترسانی در بخش کشاورزی، برنامهریزی دقیق و نظارت مؤثر را از جمله الزامات مهم در مدیریت این حوزه دانست و عملکرد منطقه ساری را در این زمینهها قابل تقدیر ارزیابی کرد.
