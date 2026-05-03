دستور پزشکیان برای تسریع در بازگشت شرایط عادی به زندگی مردم

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت در گفتگوی تلویزیونی، اظهار کرد: وزارت کشور اعلام کرده است که با دستور رئیس جمهور به استانداران بر ضرورت شتاب دهی به بازسازی، اختیاراتی تفویض و تاکید شده است.

وی افزود: همچنین بازگشت زندگی عادی مردم، جزو موضوعاتی است که از دستورات رئیس جمهور به دستگاه‌های ذی ربط بوده است که آنان با حداکثر توان در راستای بازگشت شرایط عادی زندگی به مردم تلاش کنند و با هماهنگی کامل با یکدیگر باشند.

تاکید پزشکیان بر ضرورت هماهنگی بین‌دستگاهی جهت تسریع در رفع مشکلات مردم

سخنگوی‌دولت اظهار کرد: در صورت بروز ناهماهنگی میان دستگاه‌ها، مردم متضرر اصلی خواهند بود؛ لذا رئیس‌جمهور بر ضرورت هماهنگی بین‌دستگاهی جهت تسریع در رفع مشکلات مردمی تأکید نمود. همچنین رئیس جمهور بر لزوم تأمین به‌موقع منابع مالی، تسهیل فرآیندهای اداری، کاهش دیوان‌سالاری و بهره‌گیری از ظرفیت‌های بخش خصوصی، سمن‌ها و نهادهای مدنی برای اجرای پروژه‌های بازسازی تأکید کردند.

‌وی افزود: همراهی مردمی که در روزهای اخیر مشاهده شد، علاوه بر حضور در خیابان، به معنای تقویت قوای نظامی کشور بود. بهره‌گیری از ظرفیت‌های محله‌ای، نظیر توانمندی‌های فردی در حوزه‌های فنی یا درمانی، جلوه‌ای از شکوه ایرانی بودن و همدلی است که می‌تواند منجر به انسجام اجتماعی و رفع مشکلات مردم شود.

۱۲۰۰ واحد آموزشی و اداری آموزش و پرورش آسیب دیده‌اند

‌سخنگوی دولت عنوان کرد: رئیس‌جمهور توجه ویژه‌ای به گروه‌های آسیب‌پذیر از جمله سالمندان، کودکان و بیماران دارد و امیدوار است وزارتخانه‌ها در راستای رفع نیازهای این گروه‌ها عملکرد مثبتی داشته باشند. همچنین وزارت آموزش و پرورش اعلام کرده است که در طول ایام اخیر، ۱۲۰۰ واحد آموزشی و اداری آسیب دیده‌اند که از این میان، ۱۰۰۰ واحد آموزشی و ۲۰۰ واحد اداری بوده است؛ همچنین ۲۰ واحد آموزشی با ۸۰ تا ۱۰۰ درصد تخریب، نیازمند نوسازی هستند و باقی واحدها با ترمیم‌های کوچک‌تر قابل استفاده می‌باشند.

مهاجرانی گفت : برآورد شده است که کمک خیرینِ مدرسه‌ساز در سال ۱۴۰۵ به ۲۸٫۵ هزار میلیارد تومان برسد؛ این در حالی است که در سال ۱۴۰۴ مبلغ ۲۵ هزار میلیارد تومان و در سال ۱۴۰۳ مبلغ ۱۸٫۶ هزار میلیارد تومان توسط این عزیزان بوده است.

طراحی و افتتاح موزه کودکان شهید میناب

‌وی ادامه داد: وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نیز اعلام کرده است که موزه کودکان شهید میناب، با هدف ثبت روایت مقاومت و آگاهی‌بخشی به نسل‌های آینده در قالب یک موزه ملی طراحی و افتتاح خواهد شد تا آیندگان بدانند ایران با هزینه‌های هنگفت و خون کودکانش، مقاومت و عزت را عملیاتی کرده است.

سخنگوی دولت با اشاره به وزارت صمت اظهار کرد : وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده است که با توجه به نگرانی‌های برخی صنایع، به‌ویژه تولیدکنندگان خودرو، وزیر محترم صنعت اظهار داشت که تدابیر لازم اندیشیده شده و برنامه عملیاتی برای تأمین ورق‌های فولادی توسط مجموعه فولاد مبارکه و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران طراحی شده است. در این راستا، هیچ مشکلی وجود ندارد، چراکه همانطور که پیش‌تر در ستاد تنظیم بازار مصوب شد، واردات ورق فولادی آغاز خواهد شد تا کارگاه‌های زیرمجموعه صنعت فولاد دچار مشکل نشوند. وزیر صنعت نیز به‌طور مداوم پیگیر این موضوع هستند و تأکید دارند که صنایع هیچ‌گونه آسیبی نبینند.

افتتاح نخستین مرکز تحقیق و توسعه شبکه هوشمند در صنعت برق کشور

وی ادامه داد: در طول ۶۳ روز از آغاز جنگ، هیچ‌گونه کمبود جدی در کشور مشاهده نشد و این امر نتیجه هماهنگی‌های مؤثر میان وزارتخانه‌های نیرو و صنعت، معدن و تجارت بوده است. تأمین برق پایدار برای صنایع در دوره اوج مصرف از اولویت‌های وزارت صنعت است و وزارت نیرو نیز مسئول تنظیم و مدیریت این مقوله می‌باشد. در این راستا، وزارت نیرو اعلام کرد که نخستین مرکز تحقیق و توسعه شبکه هوشمند در صنعت برق کشور افتتاح شده است. این رویداد نشان‌دهنده اراده جدی در صنعت برق برای گذار از رویکردهای سنتی به شبکه‌های مدرن است.

مهاجرانی اظهار کرد: با توجه به نزدیک شدن به فصل تابستان، ادارات موظف خواهند بود پس از ساعت ۱۳، مصرف برق خود را تا ۷۰ درصد کاهش دهند. همچنین برای مشترکان خانگی که مصرف برق آنها کمتر از حد مجاز باشد، پاداش ویژه‌ای در نظر گرفته شده که می‌تواند تا ۳۰ درصد از بهای قبض انرژی آنها کاهش یابد. تعرفه برق مشترکانی که مصرف آنها بیش از الگوی تعیین‌شده باشد، به‌صورت پلکانی افزایش خواهد یافت. همچنین برای مشترکان کشاورزی که در چاه‌های کشاورزی مصرف انرژی دارند، در صورتی که مصرف خود را در حد الگو نگه دارند، پاداش‌هایی در نظر گرفته خواهد شد، ولی چنانچه مصرف آنها از حد مجاز تجاوز کند، مشمول پرداخت هزینه‌های اضافی خواهند شد.

سخنگوی دولت ادامه داد: یکی از سیاست‌های اصلی وزارت نیرو در سال جاری، محدودسازی مصرف برق مشترکان پرمصرف است که با استفاده از ابزارهای هوشمندسازی به منظور حفظ پایداری شبکه برق و عبور ایمن از دوره اوج مصرف دنبال می‌شود. با توجه به ناترازی‌های گذشته، که با استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر بهبود یافته است، این وزارتخانه در تلاش است تا مشکلات به‌ویژه در صنایع فولادی با مدیریت مناسب حل شود.

سه بسته حمایتی برای مادران و کودکان

سخنگوی دولت بیان کرد : وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز اعلام کرد که سه بسته حمایتی برای مادران و کودکان در نظر گرفته شده است. نخستین طرح، طرح "یسنا" است که مادران باردار و مادران دارای فرزند زیر دو سال را هدف قرار می‌دهد. این طرح در سال ۱۴۰۵ در چهار مرحله شارژ خواهد شد. طرح دوم، طرح رفع سوءتغذیه برای کودکان زیر پنج سال است که برای ۳۰۰ هزار کد ملی شناسایی‌شده در سال ۱۴۰۴ به مدت ۱۲ مرحله و در سال ۱۴۰۵ در دو مرحله کارت‌های حمایتی شارژ خواهد شد. این طرح برای ۱۸۸۲۰ کودک و ۱۸۲۴۶ خانواده به میزان یک میلیون و سیصد هزار تومان و ۸۰۰ هزار تومان انجام خواهد شد. بسته سوم، کارت امید مادر است که برای نوزادان متولد شده از اول فروردین ۱۴۵ به بعد ارائه می‌شود و مبلغ ماهانه دو میلیون تومان برای اقلام غذایی و پوشک به مادران شارژ خواهد شد.

مهاجرانی گفت : وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده است که این بسته‌ها برای تأمین امنیت غذایی و رفاه مادران و کودکان طراحی شده و از تمامی افرادی که در این راستا کمک کرده‌اند، قدردانی می‌شود.

وزارت نفت نیز تأکید کرده است که در دوران اخیر، صنعت نفت کشور با وجود حملات دشمن به زیرساخت‌های سوخت‌رسانی در شهر ری و غرب تهران، توانست به‌طور مؤثر چرخه سوخت‌رسانی را حفظ کند.

مهاجرانی در پایان سخنانی درباره هموطنان ایرانی مقیم خارج از کشور اظهار داشت: ایرانیان در خارج از کشور همواره ایران را خانه خود می‌دانند و با توجه به تصمیمات خوب اتخاذ شده، باید بدانند که آغوش میهن همیشه برای آنها باز است.