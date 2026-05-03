کشف انبار کالای قاچاق به ارزش ۴ میلیارد تومان در گیلان

به گزارش خبرنگار مهر، تیمور پورحیدری عصر یکشنبه به همراه قاضی اداره تعزیرات حکومتی و بازرسان از چندین واحد صنفی که گزارش تخلف آنها در سامانه ۱۲۴ ثبت شده بود، بازدید کرد.
مدیرکل صمت گیلان در این بازدید اظهار کرد: در خلال بازرسی هوشمندانه نظارتی از طریق سامانه جامع تجارت، تخلف قاچاق به ارزش بیش از ۴ میلیارد تومان در یک واحد صنفی محرز گردید.
وی با تأکید بر اینکه تمامی عملیات ورود و خروج کالا به انبارها باید بلافاصله در سامانه جامع تجارت ثبت شود، افزود: هرگونه اختفا یا سهلانگاری و عدم شفافیت در ثبت ورود و خروج کالا، مصداق ماده ۲ مکرر ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا محسوب شده و منجر به ضبط کالا و تشکیل پرونده تخلف میشود.
پورحیدری در ادامه با اشاره به اینکه از آغاز جنگ تحمیلی علیرغم هشدارهای مکرر، برخی عناصر سودجو اقدام به احتکار و اختفای کالاهای پرمصرف مردم کردهاند، تصریح کرد: برای ۱۳ واحد صنفی متخلف در این رابطه پرونده قاچاق تشکیل شده است.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان گیلان در حاشیه بازرسی از پنج واحد صنفی در حوزه نان و مرغ، با تأکید بر اینکه سوءاستفاده از شرایط جنگی برای گرانفروشی نهایت اجحاف در حق مردم است، خاطرنشان کرد: به عنوان یک سرباز میدان اقتصادی با گرانفروشان و محتکران مبارزه خواهم کرد.
وی اقلام پرونده قاچاق ۴ میلیارد تومانی را در حوزه افزودنیهای انواع نان دانست و تشریح کرد: این اقلام شامل روغن، خمیرمایه، تخمه آفتابگردان، انواع دانههای روغنی و بهبوددهندهها است که عمدتاً خارجی و فاقد اصالت و هویت بودند و در انبار یکی از صنوف عرضهکننده محصولات جانبی تولید نان و شیرینی کشف و ضبط شد.
