۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۷:۱۱

سه عامل گروگانگیری در شهریار دستگیر شدند

شهریار-فرماندهی انتظامی شهریار از دستگیری سه عامل گروگانگیری دختر نوجوان۱۴ ساله در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندهی انتظامی شهریار اعلام کرد: در پی دریافت گزارشی مبنی بر مفقود شدن دختر نوجوان۱۴ ساله تبعه افغانستانی در فردوسیه شهریار این موضوع در دستورکار پلیس قرار گرفت.

در بررسی ها و تحقیقات اولیه پلیس احتمال گروگانگیری وی توسط ۳نفر ناشناس قوت گرفت که در تداوم بررسی ها مشخص شد عاملان گروگانگیری درخواست دریافت وجهی از خانواده وی داشتند.

ماموران کلانتری ۲۰فردوسیه با انجام اقدامات فنی، مخفیگاه گروگانگیران را در یکی از شهرستانهای غرب استان تهران مورد شناسائی قرار داده و با هماهنگی قضائی در عملیاتی ضربتی هر ۳نفر را دستگیر کرده و دختر نوجوان را به خانواده اش تحویل دادند.

متهمان پس از تشکیل پرونده تحویل مرجع قضائی شدند.

