اجرای طرح ضربتی نظارت بر بازار کوهدشت

به گزارش خبرنگار مهر، مراد ناصری ظهر امروز یکشنبه در جریان بازدید بازرسان از بازار کوهدشت، اظهار داشت: در مسیر پیگیری مشکلات مردم، صبور نباشید؛ بلکه با روحیه‌ای جسورانه و مسئولانه عمل کنید.

وی از اجرای طرح جدید و ضربتی ۱۵ روزه نظارت بر بازار کوهدشت خبر داد و بر پیگیری جدی مطالبات مردمی تأکید کرد.

فرماندار کوهدشت، ضمن قدردانی از عوامل و بازرسان طرح موفق و ضربتی ۱۰ روزه، اظهار کرد: این طرح با تلاش بازرسان و همکاری دستگاه‌های مرتبط انجام شد و بازخورد آن نشان داد که مردم به‌خوبی متوجه اقدامات انجام‌شده شده‌اند و احساس کردند مطالباتشان شنیده شده است.

ناصری با اشاره به آغاز طرح جدید نظارت بر بازار، افزود: از امروز طرح ضربتی ۱۵ روزه نظارت بر اصناف، کسبه و بازار شهرستان با جدیت و قدرت بیشتری آغاز شده و تیم‌های نظارتی با قاطعیت و در چارچوب قانون فعالیت خواهند کرد.

وی تأکید کرد: در اجرای این طرح، تیم‌های نظارت بر بازار بااقتدار کامل مطالبات و مشکلات مردم را پیگیری خواهند کرد و هیچ‌گونه تخلفی در حوزه بازار قابل‌چشم‌پوشی نخواهد بود.

فرماندار کوهدشت خطاب به بازرسان، گفت: در مسیر پیگیری مشکلات مردم، صبور نباشید؛ بلکه با روحیه‌ای جسورانه و مسئولانه عمل کنید و همواره در میدان خدمت برای مردم فعال و پیگیر باشید.