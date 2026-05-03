۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۷:۵۹

اجرای طرح ضربتی نظارت بر بازار کوهدشت

کوهدشت - فرماندار کوهدشت از اجرای طرح ضربتی ۱۵ روزه نظارت بر بازار این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مراد ناصری ظهر امروز یکشنبه در جریان بازدید بازرسان از بازار کوهدشت، اظهار داشت: در مسیر پیگیری مشکلات مردم، صبور نباشید؛ بلکه با روحیه‌ای جسورانه و مسئولانه عمل کنید.

وی از اجرای طرح جدید و ضربتی ۱۵ روزه نظارت بر بازار کوهدشت خبر داد و بر پیگیری جدی مطالبات مردمی تأکید کرد.

فرماندار کوهدشت، ضمن قدردانی از عوامل و بازرسان طرح موفق و ضربتی ۱۰ روزه، اظهار کرد: این طرح با تلاش بازرسان و همکاری دستگاه‌های مرتبط انجام شد و بازخورد آن نشان داد که مردم به‌خوبی متوجه اقدامات انجام‌شده شده‌اند و احساس کردند مطالباتشان شنیده شده است.

ناصری با اشاره به آغاز طرح جدید نظارت بر بازار، افزود: از امروز طرح ضربتی ۱۵ روزه نظارت بر اصناف، کسبه و بازار شهرستان با جدیت و قدرت بیشتری آغاز شده و تیم‌های نظارتی با قاطعیت و در چارچوب قانون فعالیت خواهند کرد.

وی تأکید کرد: در اجرای این طرح، تیم‌های نظارت بر بازار بااقتدار کامل مطالبات و مشکلات مردم را پیگیری خواهند کرد و هیچ‌گونه تخلفی در حوزه بازار قابل‌چشم‌پوشی نخواهد بود.

فرماندار کوهدشت خطاب به بازرسان، گفت: در مسیر پیگیری مشکلات مردم، صبور نباشید؛ بلکه با روحیه‌ای جسورانه و مسئولانه عمل کنید و همواره در میدان خدمت برای مردم فعال و پیگیر باشید.

کد مطلب 6818999

