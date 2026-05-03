۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۷:۲۸

ثبت‌نام تسهیلات واحد های تولیدی آسیب‌دیده از جنگ رمضان

یاسوج-مدیرکل امور اقتصادی و دارایی کهگیلویه و بویراحمد، از آغاز ثبت‌نام تسهیلات سرمایه در گردش با اولویت ویژه‌ برای بنگاه‌های اقتصادی بالای ۵۰ نفر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، طاهر شریف‌پور عصر یک شنبه در جمع خبرنگاران افزود: در راستای حمایت از واحدهای تولیدی و اقتصادی که در جنگ رمضان آسیب دیده‌ و به منظور کمک به احیای سرمایه در گردش آن‌ها، این تسهیلات در نظر گرفته شده است.

وی افزود: بنگاه‌های اقتصادی واجد شرایط می‌توانند از تاریخ ۱۲ اردیبهشت ماه لغایت ۲۲ اردیبهشت ماه، به مدت ۱۰ روز، با مراجعه به وب‌سایت kat.mafa.ir نسبت به ثبت‌نام اولیه و تکمیل اطلاعات خود اقدام نمایند.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان تاکید کرد: این فرصت برای جبران بخشی از خسارات وارده به این عزیزان و تقویت چرخه‌های تولید و اشتغال در استان فراهم شده است و از مدیران بنگاه‌های اقتصادی آسیب‌دیده درخواست می‌شود با توجه به مهلت محدود، در اسرع وقت نسبت به ثبت‌نام اقدام کنند.

