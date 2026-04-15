یه گزارش خبرگزاری مهر، خلیل قاسملو در جلسه برنامه ریزی و هماهنگی پرداخت این تسهیلات در استان، گفت: ثبت نام متقاضیان از طریق سامانه «کات» به نشانی kat.mefa.ir انجام می شود.

وی ادامه داد: بر اساس اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی، بنگاه‌های دارای ۲ تا ۵۰ نیروی کار بیمه‌ شده و دارای مجوز فعالیت می‌توانند با هماهنگی دستگاه اجرایی مربوطه و براساس رسته ها و رشته فعالیت های اولویت دار نسبت به ثبت‌نام اقدام نمایند.

مدیرکل کل امور اقتصادی و دارایی استان زنجان اظهار کرد: مبلغ تسهیلات برای هر کارگر ۴۴۰ میلیون ریال است که با بازپرداخت ۲ تا چهار قسط طی شش ماه اختصاص می یابد.

وی خاطرنشان کرد: این تسهیلات در راستای اجرای مصوبات کارگروه اقتصادی دولت با هدف حمایت از کسب‌وکارهای آسیب‌دیده به صورت غیر مستقیم، تأمین نقدینگی برای پرداخت حقوق و مزایای کارکنان در فروردین و اردیبهشت ماه سال جاری و تقویت تاب‌آوری اقتصادی بنگاه‌ها به اجرا درآمده است.

قاسملو گفت: نرخ سود پایه این طرح، ۲۳ درصد است که در صورت حفظ یا افزایش اشتغال به ۱۸ درصد کاهش خواهد یافت.

وی افزود: در صورت حفط کمتر از ۸۰ درصد اشتعال در پایان خرداد ۱۴۰۵ یا انحراف در هزینه کرد تسهیلات اعطایی و یا هرگونه تخلف بنگاه که به تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی برسد ۳۵ درصد (دریافت اصل و سود و جریمه به صورت یکجا) انجام خواهد شد