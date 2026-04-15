۲۶ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۰۷

ثبت‌نام تسهیلات حمایتی کسب‌وکارهای آسیب‌دیده از جنگ در زنجان آغاز شد

ثبت‌نام تسهیلات حمایتی کسب‌وکارهای آسیب‌دیده از جنگ در زنجان آغاز شد

زنجان- مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان زنجان از آغاز ثبت‌نام تسهیلات ویژه حمایت از بنگاه‌های آسیب‌دیده در شرایط اضطرار خبر داد که به صورت غیر مستقیم دچار آسیب شده اند.

یه گزارش خبرگزاری مهر، خلیل قاسملو در جلسه برنامه ریزی و هماهنگی پرداخت این تسهیلات در استان، گفت: ثبت نام متقاضیان از طریق سامانه «کات» به نشانی kat.mefa.ir انجام می شود.

وی ادامه داد: بر اساس اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی، بنگاه‌های دارای ۲ تا ۵۰ نیروی کار بیمه‌ شده و دارای مجوز فعالیت می‌توانند با هماهنگی دستگاه اجرایی مربوطه و براساس رسته ها و رشته فعالیت های اولویت دار نسبت به ثبت‌نام اقدام نمایند.

مدیرکل کل امور اقتصادی و دارایی استان زنجان اظهار کرد: مبلغ تسهیلات برای هر کارگر ۴۴۰ میلیون ریال است که با بازپرداخت ۲ تا چهار قسط طی شش ماه اختصاص می یابد.

وی خاطرنشان کرد: این تسهیلات در راستای اجرای مصوبات کارگروه اقتصادی دولت با هدف حمایت از کسب‌وکارهای آسیب‌دیده به صورت غیر مستقیم، تأمین نقدینگی برای پرداخت حقوق و مزایای کارکنان در فروردین و اردیبهشت ماه سال جاری و تقویت تاب‌آوری اقتصادی بنگاه‌ها به اجرا درآمده است.

قاسملو گفت: نرخ سود پایه این طرح، ۲۳ درصد است که در صورت حفظ یا افزایش اشتغال به ۱۸ درصد کاهش خواهد یافت.

وی افزود: در صورت حفط کمتر از ۸۰ درصد اشتعال در پایان خرداد ۱۴۰۵ یا انحراف در هزینه کرد تسهیلات اعطایی و یا هرگونه تخلف بنگاه که به تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی برسد ۳۵ درصد (دریافت اصل و سود و جریمه به صورت یکجا) انجام خواهد شد

