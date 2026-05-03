۴۸ هزار لیتر گازوئیل قاچاق در سواحل میناب کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ داود میرعالی با اعلام این خبر اظهار داشت: مرزبانان پایگاه دریابانی میناب پس از کسب خبری مبنی بر فعالیت قاچاقچیان سوخت بوسیله محفظه های پلاستیکی موسوم به مشک ماری برای بررسی موضوع به محل اعزام شدند.

وی افزود: قاچاقچیان با مشاهده مرزبانان با بریدن طناب مشک که به شناور متصل بوده از محل متواری شدند.

فرمانده پایگاه دریابانی میناب تصریح کرد: مرزبانان در این عملیات موفق به کشف دو محفظه پلاستیکی حاوی ۴۸ هزار لیترسوخت قاچاق از نوع گازوئیل کشف کردند.

گفتنی است: کارشناسان ارزش این محموله را ۷۵ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال برآورد کردند.