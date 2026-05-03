۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۹:۴۷

۴۸ هزار لیتر گازوئیل قاچاق در سواحل میناب کشف شد

میناب- فرمانده دریابانی میناب، از کشف دو مشک سوختی با ۴۸ هزار لیتر گازوئیل قاچاق در آب های این شهرستان خبر داد. 

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ داود میرعالی با اعلام این خبر اظهار داشت: مرزبانان پایگاه دریابانی میناب پس از کسب خبری مبنی بر فعالیت قاچاقچیان سوخت بوسیله محفظه های پلاستیکی موسوم به مشک ماری برای بررسی موضوع به محل اعزام شدند.

وی افزود: قاچاقچیان با مشاهده مرزبانان با بریدن طناب مشک که به شناور متصل بوده از محل متواری شدند.

فرمانده پایگاه دریابانی میناب تصریح کرد: مرزبانان در این عملیات موفق به کشف دو محفظه پلاستیکی حاوی ۴۸ هزار لیترسوخت قاچاق از نوع گازوئیل کشف کردند.

گفتنی است: کارشناسان ارزش این محموله را ۷۵ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال برآورد کردند.

