جلوگیری از خروج ۹۵ هزار لیتر سوخت قاچاق در میناب

به گزارش خبرنگار مهر، مجید کریم پور صبح شنبه در نشستی با خبرنگاران گفت: مرزبانان این شهرستان پس از کسب خبری مبنی بر فعالیت قاچاقچیان سوخت بوسیله مشک‌های پلاستیکی در سواحل شهرستان میناب، بلافاصله برای بررسی موضوع اکیپ گشت دریایی این یگان به محل اعزام شدند.

سرهنگ کریم پور افزود: مرزبانان حین گشت زنی در سواحل کرگان شناورهای قاچاقچیان را مشاهده و جهت بررسی بیشتر دستور ایست را صادر کردند.

وی اذعان داشت: قاچاقچیان که با مشاهده مرزبانان غافلگیر شده بودند، به منظور فرار از چنگال قانون اقدام به بریدن طناب مشک‌ها که به شناورها متصل بوده می‌کنند و از محل متواری می‌شوند.

فرمانده پایگاه دریابانی میناب در خاتمه گفت: مأمورین پس از بررسی محل ۳ عدد محفظه پلاستکی سوخت حاوی ۹۵ هزار لیتر سوخت قاچاق از نوع گازوئیل به ارزش ۲ میلیارد و ۶۵۶ میلیون ریال کشف می‌کنند.