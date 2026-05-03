اضافه شدن تجهیزات جدید به هلال احمر؛ ۵۲۲ نقطه در تهران آسیب دید

به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، پیرحسین کولیوند رئیس هلال‌احمر در نشست خبری که در ساختمان هلال احمر با حضور نمایندگان و روسای کنیسون کمیسیون بهداشت ودرمان مجلس و رئیس سازمان غذا و دارو برگزار شد؛ با اشاره به بهره‌مندی از ظرفیت بالای متخصصان داخلی اظهار داشت: حدود ۲ هزار و ۴۰۰ نفر از متخصصان حوزه‌های پزشکی، اجتماعی، روانپزشکی و روانشناسی به صورت داوطلبانه در کنار ما بودند و بیش از ۲۰۰ هزار نوبت مشاوره به هموطنان ارائه داده‌اند.

وی همچنین به خط تلفن ۴۰۳۰ اشاره کرد و گفت: آمار تماس‌ها و مشاوره‌های روانی و اجتماعی از مرز ۱۴۰ هزار تماس عبور کرده است که نشان از اعتماد عمومی به این سامانه دارد.

رئیس سازمان هلال احمر با تاکید بر گستردگی آموزش‌ها اشاره کرد: نیروهای آموزش‌دیده ما بالغ بر ۱۱۰ هزار نفر هستند که در مقاطع مختلف زمانی برای آمادگی در برابر بحران‌ها و مخاطرات آموزش دیده‌اند.

وی ادامه داد: امکانات جدیدی را اضافه کردیم که افراد می‌رفتند از زیر خروارها آوار کشف می‌کردند که اینجا کسی زنده است؛ حالا یا با سگ‌های زنده‌یاب یا با دستگاه‌های جدیدی که اضافه کرده بودیم و کمک بسیار بسیار ارزشمندی بود برای ما. اینها کارهای خیلی خوبی بود که انجام شد.

وی در خصوص تماس‌های تلفنی اظهار داشت: سعی کردیم نیروهای امدادی‌مان را که بتوانند زیر ۱۴ دقیقه به محل حادثه برسند و ما معمولاً در روزهای عادی اگر در جاده‌ها تصادفی چیزی بشود، متوسط ۱۰ تا ۱۵ دقیقه طول می‌کشید. اما این سری نداشتیم جای بالاتر از ۴ دقیقه زیر ۴ دقیقه ما واقعاً به محل حادثه رسیدیم.

رئیس هلال‌احمر در ادامه به تیم‌های سحر اشاره کرد و گفت: تیم‌های سحرمان می‌رفتند در محله‌های حادثه، چادر می‌زدند. تیم‌های سحر ما سفیران حمایت روحی، روانی و اجتماعی هستند و کمک می‌کردند.

رئیس جمعیت هلال احمر با اشاره به دفعات حمله و ماموریت های انجام شده افزود: بیشترین تعداد نقاط اصابتی که داشتیم مربوط به تهران با ۵۲۲ نقطه بود و پس از آن به ترتیب استان های هرمزگان خوزستان و اصفهان قرار دارند.

وی با ارائه آماری از میزان اصابت ها و با اشاره به نقشه حملات خاطرنشان کرد: این اعداد و ارقام نشان دهنده حجم گسترده حملات و بمباران ها در کشور است.

کولیوند ادامه داد:۷۲۱۵ نفر را زنده از زیر آوار خارج کردیم، ۷۰۰۰ نفر به مراکز درمانی منتقل شدند.

وی افزود: حدود ۱۰ هزار نفر در محل، درمان سرپایی دریافت کردند، سگ‌های زنده‌یاب در ۱۷۰۰ عملیات جست‌وجوی موفق مشارکت داشتند و بیشترین مأموریت‌ها در تهران، سپس هرمزگان، اصفهان و بوشهر انجام شد، بیشترین نجات افراد زنده از زیر آوار در تهران و البرز ثبت شده است.

به گفته وی؛ ۱۴۹ هزار واحد غیرنظامی آسیب دیدند که از این میان ۱۲۳ هزار واحد مسکونی بوده و ۴۸ هزار مورد مربوط به تهران است و همچنین ۲۴ هزار مرکز تجاری آسیب دیده‌اند.

رئیس سازمان هلال احمر ادامه داد: ۳۵۰ مرکز درمانی و ۹۹۳ مرکز آموزشی مورد هدف قرار گرفته‌اند، ۵۶ مرکز هلال‌احمر نیز به‌صورت مستقیم مورد حمله قرار گرفته است.

به گفته وی؛ تمام این موارد مستندسازی شده و برای ارائه به نهادهای حقوق بشری و بین‌المللی آماده استو سامانه ۴۰۳۰ در «جنگ رمضان» عملکرد موفق‌تری داشته و نزدیک به یک میلیون دقیقه مشاوره به مراجعه‌کنندگان ارائه شده است.

در ادامه مهدی پیرصالحی، رئیس سازمان غذا و دارو با تأکید بر همکاری دیرینه سازمان غذا و دارو و هلال‌احمر گفت: از همان روزهای نخست خدمت، موضوع ورود داروهای اهدایی کشورهای دیگر را پیگیری کردیم و بر اساس آمار و اطلاعات دریافتی از سازمان‌های مربوط، این اقلام در اختیار هلال‌احمر قرار می‌گرفت و زحمت توزیع در استان‌ها، از جمله سیستان و بلوچستان،

به گفته وی؛ باوجود چالش‌های تأمین سوخت و شرایط جاده‌ای، با سرعت و دقت توسط همکاران انجام شد که جای تشکر دارد.

وی خدمات داروخانه‌های هلال‌احمر، به‌ویژه در تهران را بسیار خوب توصیف کرد و افزود: در طول جنگ ۱۲ روزه، جنگ رمضان و حملات صورت‌گرفته در تهران، حجم بالایی از خدمات دارویی ارائه شد و همچنین دانشگاه هلال‌احمر در توسعه داروخانه‌های موجود نقش مهمی داشت که باید پیگیری کنیم.

رئیس سازمان غذا و دارو خاطرنشان کرد: به‌رغم همه سختی‌ها، زحمات هلال‌احمر هیچ‌گاه قابل چشم‌پوشی نیست و این خدمات همیشه بوده، اما در این جنگ بسیار واضح و علنی است و مردم شاهد خدمت‌رسانی این جمعیت بودند و امیدوارم توفیق بیشتری برای خدمت به مردم پیدا کنند.

تاکید بر پیگیری مغایرت قانونی در بحث داروخانه‌ها

در ادامه، علی‌اصغر باقرزاده، رئیس فراکسیون مدیریت بحران و امداد نجات هلال احمر مجلس، با تقدیر از تلاش‌های بی‌وقفه جمعیت هلال‌احمر، اظهار داشت: تمام زحمات خالصانه دادگران، نژادگران، جوانان و همه کارکنان شریف هلال‌احمر در طی این جنگ سوم ستودنی است.

وی افزود: در مقدمه، در کنار همکاران هلال‌احمر صحبت داشتیم؛ چه در استان در کنار جمعیت هلال‌احمرستان در بخش نظارتی، و چه در قسمتی که کمک‌هایی که باید باشد حضور پیدا کردند و در تهران نیز چند بازدید توسط همکاران انجام شد و در فرصت‌هایی دوستان حضور داشتند و جلسه تشکر از جمعیت هلال‌احمر و معاونین آن در استان‌ها شکل گرفته است.

در ادامه سلمان اسحاقی، سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با اشاره به حضور در مناطق بمباران شده گفت: کسانی نفس می کشند که به نظر ما شهیدان زنده این جنگ هستند. لحظه به لحظه شاهدیم وقتی در منطقهای بمباران شده حاضر میشویم، همان لحظه با تهدید حملات مجدد نظامی و همچنین خطر شهادت روبه رو هستند.

اسحاقی افزود: ما در مقابل چند واژه داریم: یک، شهادت؛ دو، مجروحیت یا جانبازی؛ سه، ایثارگری.

وی تصریح کرد: بحث دوران و سابقه ایثارگری مطرح است و این سابقه نه برای اینکه بخواهیم از ظرفیتی استفاده کنیم، بلکه برای اینکه فرزندان این عزیزان در تاریخ بدانند پدرانشان در چه برهه ای از زمان چه خدماتی کردند و یک جانی را نجات دادند.

سخنگوی کمیسیون بهداشت خواستار ثبت سابقه ایثارگری برای عزیزانی که در این برهه از زمان نقش ارزشمند و مهمی ایفا کردند.