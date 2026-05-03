  1. استانها
  2. یزد
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۰:۵۹

یک فوتی در حادثه محور یزد _ میبد؛ علت حادثه تخطی از سرعت مجاز

یک فوتی در حادثه محور یزد _ میبد؛ علت حادثه تخطی از سرعت مجاز

یزد - رئیس پلیس راه استان یزد از وقوع حادثه رانندگی در کیلومتر ۲۸ محور یزد _ میبد خبر داد و گفت: کارشناسان علت را عدم توانایی راننده در کنترل خودرو ناشی از تخطی از سرعت مجاز بیان کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ رحیم حاجی‌ده آبادی، اظهارکرد: با توجه به دریافت خبری مبنی بر وقوع حادثه رانندگی در کیلومتر ۲۸ محور یزد _ میبد بلافاصله مأموران پلیس راه به محل اعزام شدند.

وی افزود: با حضور مأموران در محل حادثه، مشاهده شد که یک دستگاه سواری پراید با تیر برق روشنایی سمت چپ جاده برخورد کرده که یک نفر در دم فوت و سه نفر دیگر از سرنشینان خودرو مجروح شدند.

رئیس پلیس راه استان یزد بیان کرد: کارشناس پلیس راه؛ علت وقوع این حادثه رانندگی را عدم توانایی راننده در کنترل وسیله نقلیه ناشی از تخطی از سرعت مجاز بیان کردند.

کد مطلب 6819138

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • زهرا IR ۱۰:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۲/۱۴
      0 0
      پاسخ
      تو را خدا بیشتر مواظب باشید

    پربازدیدها

    پربحث‌ها