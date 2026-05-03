یک فوتی در حادثه محور یزد _ میبد؛ علت حادثه تخطی از سرعت مجاز

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ رحیم حاجی‌ده آبادی، اظهارکرد: با توجه به دریافت خبری مبنی بر وقوع حادثه رانندگی در کیلومتر ۲۸ محور یزد _ میبد بلافاصله مأموران پلیس راه به محل اعزام شدند.

وی افزود: با حضور مأموران در محل حادثه، مشاهده شد که یک دستگاه سواری پراید با تیر برق روشنایی سمت چپ جاده برخورد کرده که یک نفر در دم فوت و سه نفر دیگر از سرنشینان خودرو مجروح شدند.

رئیس پلیس راه استان یزد بیان کرد: کارشناس پلیس راه؛ علت وقوع این حادثه رانندگی را عدم توانایی راننده در کنترل وسیله نقلیه ناشی از تخطی از سرعت مجاز بیان کردند.