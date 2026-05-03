به گزارش خبرنگار مهر، کامل داوودی بعد از ظهر یکشنبه در نشست خبری اظهار کرد: نهادهای پاسخگویی در کشور نیاز به تحول بنیادین در نحوه ارتباط با مردم دارند و یکی از اولویتهای دولت، اصلاح تعامل میان دستگاههای اجرایی و شهروندان است.
وی افزود: بررسیهای میدانی و نظرسنجیهای انجامشده حاکی از آن است که حدود ۷۰ درصد مردم از کیفیت خدمات اداری رضایت کافی ندارند و بیش از ۸۰ درصد نارضایتیها مستقیماً به نوع و شیوه ارائه خدمات ارتباط دارد.
رئیس مرکز ملی بازرسی، ارتقای سلامت و فوریتهای اداری سازمان اداری و استخدامی با اشاره به طراحی و اجرای طرح فوریتی پاسخگویی اداری اظهار کرد: این طرح با هدف تسریع در رسیدگی به مطالبات مردم و بازبینی فرآیندهای اداری شکل گرفته و استان زنجان بهعنوان هشتمین استان کشور اجرای پایلوت آن را آغاز کرده است.
وی به اشاره به اینکه هشت شاخص ساده و عمومی برای سنجش کیفیت ارائه خدمت تعریف شده است، ابراز کرد: نتایج ارزیابیهای آزمایشی نشان میدهد پس از اجرای این طرح، رضایت عمومی شهروندان بین ۵۵ تا ۶۰ درصد افزایش یافته است.
داودی تأکید کرد: هدف اصلی ما حذف کامل نارضایتیها نیست، بلکه پیگیری مستمر و اصلاح تدریجی نظام پاسخگویی است. در همین راستا تماس مستقیم با مردم برای انجام رضایتسنجی و بررسی مجدد درخواستها در دستور کار قرار گرفته است.
وی درباره سامانه ملی «فؤاد» توضیح داد: این سامانه با تکیه بر هشت شاخص عمومی کیفیت خدمات طراحی شده توانسته میانگین زمان رسیدگی به شکایات را به حدود دو ساعت و نیم کاهش دهد و این زمان کوتاهتر نیز خواهد شد.
رئیس مرکز ملی بازرسی و ارتقای سلامت اداری افزود: در فروردین ماه امسال بخش قابل توجهی از تماسها مربوط به مسائل زیرساختی و امنیتی بوده که در کوتاهترین زمان ممکن رسیدگی شده است.
وی در ادامه از معرفی برخی مدیران متخلف در سال گذشته به مراجع قانونی خبر داد و گفت: بر اساس برنامهریزی صورت گرفته، قرار است هر هفته دو استان جدید به طرح پاسخگویی اداری بپیوندند تا طی دو ماه آینده، سامانه «فؤاد» بهصورت سراسری در کل کشور فعال شود.
داوودی با اشاره به همکاری این مرکز با وزارت بهداشت افزود: در حوزه سلامت نیز شکایات مردمی پس از راستیآزمایی، از طریق ارتباط میان سامانه فؤاد و سامانه ۱۹۰ به مراجع ذیصلاح ارجاع میشود و نتایج آن ثبت و پیگیری خواهد شد.
