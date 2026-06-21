به گزارش خبرنگار مهر، امرالله دهقان صبح یکشنبه در نشست شورای اداری استان کهگیلویه و بویراحمد با تأکید بر ضرورت پاسخگویی مدیران به مطالبات مردمی، اظهار کرد: همه دستگاههای اجرایی استان به سامانه الکترونیکی ارتباط مردم با دولت (سات) دسترسی دارند اما برخی مدیران به دلیل کمتوجهی یا ضعف نظارت، این سامانه را صورت مستمر رصد نمیکنند.
وی افزود: این سامانه بستری برای ثبت درخواستها، شکایات و مطالبات مردمی است و مدیران دستگاههای اجرایی موظف هستند از طریق کاربران تعیینشده، به صورت روزانه وضعیت درخواستها را بررسی و پیگیری کنند.
مدیرکل بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه برخی مدیران با وجود گذشت ماهها از انتصاب خود هنوز این سامانه را رصد نمیکنند، تصریح کرد: بارها در این زمینه تذکر و اخطار داده شده و از این پس میزان پاسخگویی مدیران در سامانه سات به عنوان یکی از شاخصهای اصلی ارزیابی عملکرد آنها لحاظ خواهد شد.
وی ادامه داد: فلسفه حضور مدیران در مسئولیتهای اجرایی، خدمترسانی و پاسخگویی به مردم است و افرادی که امکان مراجعه حضوری به دستگاهها را ندارند باید بتوانند از طریق این سامانه مطالبات خود را پیگیری کنند.
دهقان با اشاره به رصد مستمر این سامانه از سوی نهاد ریاست جمهوری گفت: گزارش عملکرد دستگاهها به طور منظم از استانها دریافت میشود و میزان پاسخگویی یا عدم پاسخگویی دستگاهها مورد بررسی قرار میگیرد.
وی تأکید کرد: مدیران موظف هستند حداکثر ظرف یک هفته تا ۱۰ روز نسبت به درخواستهای ثبتشده پاسخ دهند و نتیجه بررسی را به متقاضیان اعلام کنند تا مردم از وضعیت درخواست خود مطلع شوند.
مدیرکل بازرسی استانداری کهگیلویه و بویراحمد همچنین به برخی گزارشهای مردمی درباره نحوه برخورد نامناسب برخی مدیران اشاره کرد و گفت: رعایت اخلاق اداری و تکریم اربابرجوع از مهمترین معیارهای ارزیابی مدیران است و هرگونه رفتار نامناسب با مراجعهکنندگان در ارزیابی عملکرد آنان تأثیر منفی خواهد داشت.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به روند ارزیابی مدیران دستگاههای اجرایی اشاره کرد و افزود: برخی مدیران هنوز مستندات مربوط به ارزیابی عملکرد خود را ارائه نکردهاند که این موضوع نشاندهنده بینظمی اداری است و در ارزیابی آنها لحاظ خواهد شد.
دهقان اضافه کرد: مدیرانی که تاکنون مستندات ارزیابی خود را ارائه نکردهاند، در این بخش امتیازی دریافت نخواهند کرد و نتایج ارزیابیها نیز به وزارت کشور و دستگاههای ذیربط اعلام خواهد شد.
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