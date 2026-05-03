حمزه لوییان: یک هزار و ۱۰۰ کیلوگرم مرغ خارج از شبکه توزیع توقیف شد

ابوالفضل حمزه لوییان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به تخلفات محرز صورت گرفته در زمینه رعایت نکردن الزامات دامپزشکی، پرونده تخلف برای واحد مربوطه تشکیل و محموله مکشوفه با دستور قضایی توقیف گردید.

وی افزود: مشابه این تخلفات در روزهای گذشته نیز در سطح شهرستان اراک گزارش شده بود که با قاطعیت با آن‌ها برخورد صورت گرفته است.

حمزه لوییان تصریح کرد: طبق گزارشات واصله مبنی بر فعالیت‌های مشکوک و خروج احتمالی قطعات مرغ فاقد ضوابط بهداشتی و دامپزشکی، روز گذشته طی عملیاتی مشترک با همکاری نیروی انتظامی شهرستان اراک، یک محموله یک هزار و ۱۰۰ کیلوگرمی از قطعات مرغ توقیف شد.

رئیس اداره دامپزشکی اراک ادامه داد: این محموله به دلیل عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی دامپزشکی (حمل با خودرو فاقد مجوز حمل بهداشتی قرنطینه‌ای، با ترموکینگ خراب و دمای بالاتر از حد مجاز ) خارج از ضوابط مقرر تشخیص داده شد.

وی تاکید کرد: همکاری تمامی فعالان در حوزه ی تولید و توزیع مواد غذایی در خصوص رعایت ضوابط بهداشتی و دامپزشکی، بسیار حائز اهمیت است.

حمزه لوییان افزود: در راستای حفظ سلامت و امنیت غذایی شهروندان، هیچ‌گونه کوتاهی از سوی واحدهای نظارتی پذیرفته نخواهد شد و با متخلفان قاطعانه برخورد می گردد.

وی بیان کرد: این محموله پس از طی مراحل قانونی و تأیید نهایی توسط کارشناسان دامپزشکی، تعیین تکلیف خواهد شد.