کشف بیش از ۱۳ تن مواد غذایی فاسد در ساوه

به گزارش خبرنگار مهر، نعمت اله عزیزی بعداز ظهر دوشنبه در نشست خبری با اشاره به چالش‌های زیرساختی در ابتدای سال گذشته اظهار کرد: با وجود برخی فشارهای کاری و محدودیت‌ها در ماه‌های ابتدایی با مدیریت صورت‌گرفته، هیچ‌گونه توقف یا کاهش در ارائه خدمات مراکز بهداشتی شهرستان ساوه رخ نداده است.

وی با تاکید بر اولویت سلامت شهروندان افزود: مراکز بهداشتی ساوه حتی در روزهای پنجشنبه که بسیاری از ادارات تعطیل هستند، به‌صورت فعال در حال رصد وضعیت سلامت و ارائه خدمات به مراجعین هستند.

شناسایی ۱۷ بیمار مبتلا به سل در ساوه

معاون بهداشت دانشکده علوم پزشکی ساوه در بخش دیگری از سخنان خود به آمار غربالگری بیماری‌های واگیر اشاره کرد و گفت: در سال گذشته، از ۱۳۲ نفر در زمینه بیماری سل نمونه‌گیری شد که منجر به شناسایی ۱۷ بیمار شد همچنین با توجه به افزایش نگهداری حیوانات خانگی، بیش از ۱۱۰۰ نفر برای اقدامات پیشگیرانه و تزریقات پس از حیوان‌گزیدگی به مراکز درمانی مراجعه کرده‌اند.

وی ادامه داد: برنامه خطرسنجی سلامت نیز برای بیش از ۳۰ هزار نفر از جمعیت تحت پوشش اجرایی شده است.

وی با اشاره به نظارت مستمر بر واحدهای صنفی، تصریح کرد: در حال حاضر بیش از ۹۵ درصد اصناف و شاغلان در این حوزه دارای کارت بهداشت هستند و با ۵ درصد باقی‌مانده که مرتکب تخلف می‌شوند، طبق قانون برخورد و به مراجع قضایی و دادستانی معرفی شده‌اند.

وی از کشف ۱۳ هزار و ۱۵۱ کیلوگرم مواد غذایی فاسد و غیربهداشتی در سال گذشته خبر داد و گفت: تنها در یک عملیات ضربتی، بیش از ۴ تن مواد غذایی فاسد توسط بازرسان بهداشت محیط کشف و ضبط شد.

معاون بهداشت دانشکده علوم پزشکی ساوه با بیان اینکه بازرسی‌ها بدون اطلاع قبلی انجام می‌شود تا جنبه بازدارندگی داشته باشد، افزود: سامانه ۱۹۰ به صورت شبانه‌روزی آماده دریافت گزارش‌های مردمی است، در همین راستا، به‌تازگی پیرو گزارش شهروندی مبنی بر وجود مواد غذایی تاریخ‌گذشته در یک فروشگاه، همکاران ما حتی در خارج از وقت اداری و در ساعات شبانه، بلافاصله در محل حاضر و نسبت به جمع‌آوری اقلام اقدام کردند.

وی تصریح کرد: این دستاوردها حاصل همت و جدیت بازرسان و حمایت دستگاه‌های قضایی در شهرستان ساوه است که امنیت غذایی شهروندان را خط قرمز خود می‌دانند.