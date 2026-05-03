به گزارش خبرگزاری مهر ، حجت الاسلام جواد حاجی زاده روز یکشنبه در جلسه هماهنگی برگزاری «روز ملی مراغه»، هدف از نامگذاری ۱۶ اردیبشهت به عنوان روز مراغه را شناساندن جایگاه تمدنی و فرهنگی و دینی این خطه عنوان و اظهار کرد: باید از روز مراغه به بهترن شکل ممکن برای بهره برداری از امکانات و به فعل رساندن مزیت های بالقوه استفاده شود.

وی برگزاری باشکوه و مطلوب روز مراغه را وابسته به برنامه ریزی مدون و ارایه اهداف مشخص دانست و ادامه داد: باید در این رابطه به گونه ای برنامه ریزی شود که هر سال یکی از بخش های مهم توسعه ای شهرستان مثل گردشگری، تمدنی و اقتصادی مورد بررسی های علمی و کارشناسی قرار گرفته و تصمیمات اساسی در سطح ملی برای آنها اندیشیده شود.

حاجی زاده دلیل اصلی نامگذاری روز مراغه را رصدخانه این شهر عنوان و اضافه کرد: هرچند تاریخ و فرهنگ این کهن شهر از قرون طولانی و گذشته دارای عظمت و شکوه خاصی است، اما مهمترین عامل شناخته شدن مراغه به رصدخانه مربوط است که باید در این زمینه و برای معرفی این اثر بی مانند جهانی تلاش های وافری صورت بگیرد.

وی با اشاره به اینکه از ۱۰ سال قبل روز مراغه با فرا و نشیب هایی گرامی داشته شده است، یادآور شد: با وجود اینکه اقداماتی برای بازسازی، مرمت و ساماندهی رصدخانه طی این سال ها انجام شده است، اما به واقع این اقدامات در حد انتظار نیست و باید اذعان کنیم که عقب ماندگی های زیادی در این حوزه وجود دارد.

نماینده مردم آذربایجان شرقی در مجلس خبرگان رهبری خواستار برگزاری مناسب روز مراغه با توجه به شرایط خاص جنگی کشور شد و صرفه جوئی در هزینه ها را در بسیار مهم خواند و گفت: با توجه به اینکه مردم به لحاظ معیشتی در مضیقه هستند، این برنامه ها هرچقدر فشرده تر و خلاصه تر باشد، بهتر است.

مراسم «روز مراغه» فشرده و نیم روزه برگزار می شود

شهردار مراغه نیز در این جلسه با بیان اینکه متولی اصلی برگزاری روز مراغه مجموعه شورای اسلامی و شهرداری است، یادآور شد: با توجه به شرایط جنگی کشور و شهادت جمعی از هم وطنان و امام امت، سعی شده است روز مراغه در قالب برنامه نیم روزه اجرا شود.

شهرام مروتی اظهار کرد: مراسم «روز مراغه» برابر با ۱۶ اردیبهشت/ چهارشنبه/ از ساعت ۹.۵ تا ۱۲ قبل از ظهر در سالن اجتماعات عبدالقادر مراغه ای با اجرای برنامه های شعرخوانی، موسیقی، سخنرانی های رسمی و علمی و به صورت حداقلی برگزار خواهد شد که تلاش شده است از پراکندگی برنامه های جنبی جلوگیری شود.