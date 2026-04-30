به گزارش خبرگزاری مهر، رامین حاجی زاده روز پنجشنبه اظهار کرد: بر اساس آمار بارندگی مرکز خشکسالی ایران وابسته به سازمان هواشناسی کشور، میزان بارندگی کل پهنه شهرستان مراغه از اول فروردین تاکنون ۳۴۰.۲ میلی متر ثبت شده است که طی سالهای اخیر رقمی چشمگیر و قابل توجه به شمار میرود.
وی گفت: این میزان بارندگی نسبت به آمار طولانی مدت شهرستان مراغه ۶۸.۵ میلی متر افزایش نشان میدهد.
حاجی زاده با بیان اینکه آمار طولانی مدت بارش در مراغه ۲۰۱.۸ میلی متر بوده است ادامه داد:بر اساس نقشههای هواشناسی و اندازه گیری، مجموع بارشهای سال گذشته در این شهرستان معادل ۲۵۳.۵ میلی متر بود.
وی میزان افزایش حجم بارشهای طولانی مدت در مراغه را ۲۵ درصد اعلام کرد.
مدیر اداره هواشناسی مراغه اظهار کرد: این شهرستان از نظر حجم بارشهای امسال رتبه چهارم در بین شهرستانهای آذربایجان شرقی را به خود اختصاص داده است.
حاجی زاده با اشاره به اینکه منطقه جنوب آذربایجان شرقی از ابتدای سال زراعی امسال تاکنون بارشهای بسیار خوبی را تجربه کرده است گفت: شهرستانهای چاراویماق، لیلان و هشترود از ابتدای سال جاری زراعی تاکنون بیشترین حجم بارندگی را در سطح استان داشتهاند.
نظر شما