به گزارش خبرگزاری مهر، روز دوشنبه، نشست هماندیشی شهرداران و مدیران شهری شهرهای جنوبی استان آذربایجانغربی با حضور شهرداران، رؤسای شوراهای اسلامی شهر و جمعی از مدیران شهری شهرهای بوکان، اشنویه، میاندوآب، نقده و پیرانشهر به میزبانی شهرداری مراغه برگزار شد.
در این نشست که با هدف تقویت تعاملات بین مدیریتهای شهری و تبادل تجربیات در حوزه توسعه شهری برگزار شد، شرکتکنندگان ضمن گفتوگو درباره چالشها و راهکارهای مدیریت شهری، از تعدادی از پروژهها و طرحهای شاخص عمرانی شهر مراغه نیز بازدید کردند.
بازدید از پروژه مسیر سلامت در حاشیه رودخانه صوفیچای، مجموعه فرهنگی اوحدیه و طرح بهسازی محوطه رصدخانه تاریخی مراغه از جمله برنامههای این سفر بود که مورد بررسی و تبادل نظر مدیران شهری قرار گرفت.
شهردار مراغه در این نشست با اشاره به رویکردهای جدید مدیریت شهری در این شهر گفت: تقویت بنیانهای اقتصادی و مالی شهرداری یکی از اولویتهای اصلی مدیریت شهری مراغه است و در سالهای اخیر تلاش شده با برنامهریزیهای اقتصادی و مدیریتی، توان اجرایی شهرداری افزایش یابد.
شهرام مروتی با بیان اینکه توانمندسازی و ثروتمندسازی شهرداری از مهمترین سیاستهای مدیریت شهری مراغه است، افزود: با حمایت شورای اسلامی شهر، اقدامات مختلفی برای تقویت منابع مالی شهرداری و اجرای پروژههای عمرانی در دستور کار قرار گرفته است.
وی با اشاره به ظرفیتهای علمی، فرهنگی و تاریخی مراغه اظهار کرد: شهرداری مراغه به عنوان شهرداری درجه ۱۰ با بودجهای بیش از ۲۵ هزار میلیارد ریال به جمعیتی حدود ۲۰۰ هزار نفر خدمات ارائه میکند.
شهردار مراغه همچنین به برخی دستاوردهای مهم این شهر در سالهای اخیر اشاره کرد و گفت: کسب عنوان «شهر سالم» از سوی سازمان جهانی بهداشت و عضویت در شبکه شهرهای یادگیرنده یونسکو از جمله افتخاراتی است که جایگاه مراغه را در سطح ملی و بینالمللی ارتقا داده است.
مروتی با اشاره به برنامه پیگیری خواهرخواندگی مراغه با شهر سمرقند افزود: این اقدام میتواند زمینه توسعه تعاملات فرهنگی، علمی و گردشگری را میان دو شهر فراهم کند.
وی ادامه داد: در راستای تقویت توان مالی شهرداری اقداماتی همچون خرید اوراق قرضه، تملک برخی املاک دولتی و استفاده از تسهیلات بانکی برای توسعه زیرساختهای شهری انجام شده است.
به گفته شهردار مراغه، بخشی از این منابع برای توسعه خدمات شهری از جمله خرید اتوبوس جهت تقویت ناوگان حملونقل عمومی و همچنین پیگیری راهاندازی کارخانه بازیافت پسماند شهری هزینه شده است.
در ادامه این نشست رئیس شورای اسلامی شهر مراغه نیز با اشاره به افزایش قابل توجه بودجه شهرداری در سالهای اخیر گفت: رشد بودجه شهرداری زمینه اجرای پروژههای عمرانی و توسعه زیرساختهای شهری را فراهم کرده است.
رضا عسکری با بیان اینکه شهرداریها به دلیل ارتباط مستقیم با شهروندان نقش مهمی در خدمترسانی دارند، افزود: در سال ۱۴۰۰ بودجه شهرداری مراغه حدود یکهزار و ۵۰۰ میلیارد ریال بود که اکنون به حدود ۲۵ هزار میلیارد ریال رسیده است.
وی خاطرنشان کرد: افزایش بودجه شهرداری میتواند توان اجرایی مدیریت شهری را برای اجرای طرحهای عمرانی و حرکت در مسیر توسعه و آبادانی شهر به شکل قابل توجهی افزایش دهد.
