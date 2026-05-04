به گزارش خبرنگار مهر، محمد منفرد نایب رئیس انجمن داروسازان ایران، نسبت به رویه ای که شرکت‌های پخش برای فروش دارو به داروخانه‌ها در پیش گرفته‌اند، هشدار داد و گفت: تحمیل فروش نقدی دارو به داروخانه‌ها، با مشکلات عدیده‌ای همراه خواهد بود و باعث می شود دسترسی مردم به دارو؛ دچار اختلال شود.

وی با عنوان این مطلب که داروخانه‌ها برای خرید دارو نقدینگی ندارند، از رویکرد انقباضی شرکت های توزیع دارو انتقاد کرد و افزود: در بسیاری از موارد، شاهد وجود دارو در انبار شرکت های پخش و عدم توان داروخانه ها برای خرید و ارائه آن به بیماران هستیم.

منفرد با اشاره به عدم تعامل شرکت های پخش با داروخانه ها، ادامه داد: الزام به خرید نقدی پای بار، الزام داروخانه ها به پیش پرداخت قبل از تحویل دارو، الزام به چک پای بار، اجبار به خریدی سبدی دارو، انسداد یا محدودسازی عملیات بانکی همکاران داروساز و...، از جمله مشکلاتی است که شرکت های پخش برای داروخانه ها ایجاد کرده اند.

نایب رئیس انجمن داروسازان ایران تاکید کرد: این موضوع، توان خرید و تامین دارو را کاهش و ریسک کمبود دارو را افزایش می دهد.