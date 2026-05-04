به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک روسیه، ارتش مالی اعلام کرد که در یک عملیات زمینی در منطقه کیتا در غرب این کشور، بیش از ۱۷ شبه‌نظامی را کشته است.

در بیانیه نیروهای مسلح مالی آمده است که این عملیات روز شنبه ۲ می ۲۰۲۶ و در منطقه سبابوگو، در چارچوب مأموریت‌های شناسایی تهاجمی پس از حملات به شهرهای کاتی و باماکو، با موفقیت انجام شد.

بر اساس این بیانیه، علاوه بر کشته شدن شبه‌نظامیان، حدود ۱۵ موتورسیکلت نیز کشف شده است.

پیش‌تر، در ۲۵ آوریل، ارتش مالی اعلام کرده بود که چندین پایگاه و تأسیسات نظامی در باماکو، پایتخت مالی و دیگر مناطق کشور هدف حملات گروه‌های مسلح قرار گرفته‌اند.

مقامات مالی همچنین کشته شدن سادیو کامارا، وزیر دفاع این کشور را در حمله‌ای به محل اقامتش در نزدیکی باماکو تأیید کرده‌اند.

در همین حال، آسیمی گویتا، رئیس‌جمهور انتقالی مالی تأکید کرده است که عملیات علیه گروه‌های مسلح تا «نابودی کامل» آن‌ها ادامه خواهد یافت.

کشور آفریقایی مالی در سال‌های اخیر با افزایش حملات گروه‌های افراطی مرتبط با القاعده و داعش مواجه بوده است.