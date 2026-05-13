عباسی: راه اندازی بازارچه مرزی ساری سو موجب رونق مبادلات تجاری می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی حسن عباسی ظهر چهارشنبه در بازدید میدانی از بازارچه مرزی ساری سو در ماکو، با اشاره به اعلام آمادگی مکرر طرف ترکیه برای راهاندازی بازارچههای مرزی، اظهار کرد: فعالسازی بازارچه ساریسو هیچ منع قانونی ندارد و گره اصلی تعطیلی، فرسودگی زیرساختها و ناهماهنگیهای اجرایی است که باید با هماهنگی استانداری، فرمانداری و سازمان منطقه آزاد، در کوتاهترین زمان ممکن مرتفع شود.
وی ادامه داد: راهاندازی مجدد این بازارچه، رونق اقتصادی و توسعه مبادلات تجاری منطقه را به همراه خواهد داشت.
ناظر گمرکات استان آذربایجان غربی نیز با تاکید بر جایگاه راهبردی بازارچه ساریسو در مبادلات مرزی ایران و ترکیه، اظهار کرد: بازارچه ساریسو یک معبر مرزی، بلکه دروازه طلایی تجارت شمالغرب کشور به اقتصاد ترکیه و فراتر از آن، اتحادیه اروپا محسوب میشود.
خالد جنگجو گفت: گمرکات استان آذربایجان غربی با بهرهگیری از نیروهای متخصص و تجهیزات مدرن گمرکی، کاملا آماده است تا از همان روز نخست بازگشایی، فرآیندهای ترخیص کالا را با حداکثر سرعت و حداقل تشریفات زائد انجام دهد.
وی اضافه کرد: مهمترین دستاورد بازگشایی بازارچه مرزی ساری سو، جهش بیسابقه در صادرات غیرنفتی، ایجاد امنیت اقتصادی برای هزاران مرزنشین و تحقق عینی شعار «قتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال» خواهد بود.
جنگجو با بیان اینکه بازگشایی ساریسو، نقطه عطفی در تحقق این اهداف خواهد بود، گفت: تا حصول نتیجه نهایی و بهرهبرداری رسمی از بازارچه ساریسو، پیگیریهای میدانی را ادامه خواهم داد.
بازدید مدیرکل دفتر امور مرزی وزارت کشور از گمرک بازرگان
همچنین مهدی حسن عباسی مدیرکل دفتر امور مرزی و مرزنشینان وزارت کشور به همراه معاونان، مشاور و رئیس گروه مرزهای مجاز و گذرنامه این اداره کل، امروز از گمرک مرزی بازرگان بازدید کرد.
در این بازدید آخرین وضعیت ساماندهی مبادلات تجاری مرزنشینان، روند تردد مسافران و همچنین اقدامات انجامشده برای بازگشایی بازارچه مرزی ساریسو مورد ارزیابی قرار گرفت.
مقامات حاضر در جریان این بازدید میدانی، بر ساماندهی مبادی ورودی و خروجی مرز بازرگان، سهولت در تردد مسافران و تسهیل فرایندهای تجاری مرزنشینان تاکید کردند.
