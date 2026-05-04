  1. استانها
  2. کرمانشاه
۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۰:۱۶

کشف شمع خودرو قاچاق در پایانه شهید کاویانی

کشف شمع خودرو قاچاق در پایانه شهید کاویانی

کرمانشاه - فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه از کشف ۸۰۰ عدد شمع خودرو فاقد مجوز به ارزش بیش از ۲ میلیارد ریال در پایانه شهید کاویانی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه از کشف محموله‌ای از قطعات خودرویی فاقد مجوز در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ محمدرضا یاری اظهار کرد: مأموران کلانتری پایانه شهید کاویانی حین انجام گشت‌زنی به تعدادی بسته مشکوک در مقابل انبار یکی از تعاونی‌ها برخورد کردند.

وی افزود: پس از بررسی‌های اولیه و هماهنگی‌های لازم، مأموران اقدام به بازرسی کرده و در نتیجه آن ۸۰۰ عدد شمع خودرو فاقد هرگونه مجوز قانونی کشف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه ارزش این محموله را بیش از ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال اعلام کرد و گفت: این اقلام خارج از شبکه رسمی توزیع نگهداری می‌شد.

وی در پایان با اشاره به اقدامات قانونی انجام شده خاطرنشان کرد: در این رابطه پرونده قضایی تشکیل شده و رسیدگی به موضوع همچنان ادامه دارد.

کد مطلب 6819496

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها