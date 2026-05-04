کشف شمع خودرو قاچاق در پایانه شهید کاویانی

به گزارش خبرگزاری مهر، فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه از کشف محمولهای از قطعات خودرویی فاقد مجوز در این شهرستان خبر داد.
سرهنگ محمدرضا یاری اظهار کرد: مأموران کلانتری پایانه شهید کاویانی حین انجام گشتزنی به تعدادی بسته مشکوک در مقابل انبار یکی از تعاونیها برخورد کردند.
وی افزود: پس از بررسیهای اولیه و هماهنگیهای لازم، مأموران اقدام به بازرسی کرده و در نتیجه آن ۸۰۰ عدد شمع خودرو فاقد هرگونه مجوز قانونی کشف شد.
فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه ارزش این محموله را بیش از ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال اعلام کرد و گفت: این اقلام خارج از شبکه رسمی توزیع نگهداری میشد.
وی در پایان با اشاره به اقدامات قانونی انجام شده خاطرنشان کرد: در این رابطه پرونده قضایی تشکیل شده و رسیدگی به موضوع همچنان ادامه دارد.
