به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی شاهحسینی در نشست بررسی مسائل و چالشهای شرکتهای دانشبنیان و فناور استان با اشاره به لزوم تقویت زیستبوم نوآوری اظهار کرد: با توجه به شرایط خاص کشور، بررسی دقیق نیازهای شرکتهای دانشبنیان و فناور در اولویت برنامههای اجرایی قرار دارد.
وی گفت: ما موظف هستیم با نگاهی واقعبینانه به چالشها، مسیر رشد و بالندگی نخبگان و فناوران استان را هموار کنیم.
معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار یزد با بیان اینکه یزد به عنوان پایلوت هوش مصنوعی کشور انتخاب شده است، افزود: این جایگاه فرصتی ارزشمند برای استان است و باید تمامی زیرساختهای لازم برای تحقق اهداف این حوزه فراهم شود تا یزد به قطب فناوریهای هوشمند در سطح ملی تبدیل شود.
شاه حسینی با اشاره به اهمیت نقش کارخانه نوآوری در توسعه اقتصاد دانشبنیان بیان کرد: در این نشست مسائل مربوط به کارخانه نوآوری و سایر ارکان زیستبوم فناوری به صورت جزئی مورد بررسی قرار گرفت تا موانع پیش روی این مجموعهها به سرعت مرتفع شود.
وی خاطرنشان کرد: حمایت از شرکتهای دانشبنیان صرفاً یک شعار نیست و ما در تلاشیم تا با همافزایی دستگاههای اجرایی، بستری مناسب برای تجاریسازی ایدهها و توسعه پایدار اقتصاد دانشبنیان در استان یزد فراهم آوریم.
