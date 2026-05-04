ورود هوش مصنوعی به برنامه های سازمان غذا و دارو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، سعید کاظمی، با اشاره به برگزاری جلسات مشترک با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و وزارت ارتباطات، اظهار کرد: در مسیر هوشمندسازی فرآیندهای سازمان، پروژههای عملیاتی مهمی در دست اجراست که هدف اصلی آنها، انطباق دقیق و خودکار فرآیندها با دستورالعملهای جاری است. در اولین گام، بررسی هوشمند عدمانطباقها در حوزه مکملها آغاز شده است تا با دقت بالای الگوریتمها، هرگونه انحراف از ضوابط شناسایی شود.
وی به چالشهای سنتی در حوزه نامگذاری محصولات اشاره کرد و افزود: یکی از پروژههای کلیدی ما، ایجاد سامانه هوشمند نامگذاری است. با این ابزار، دیگر نامگذاریها بر پایه حافظه افراد نخواهد بود؛ بلکه سیستم با بررسی دقیق تمام مجوزهای صادر شده قبلی، درصد همپوشانی و شباهت نامهای جدید را استخراج کرده و به کمیسیون نامگذاری گزارش میدهد تا از تداخلهای احتمالی و چالشهای حقوقی جلوگیری شود.
مدیرکل فناوری اطلاعات و سامانههای سلامت سازمان غذا و دارو در ادامه به ورود هوش مصنوعی به حوزه حساس قیمتگذاری اشاره کرد و گفت: در حال تدوین سازوکاری هستیم که پیشنهادات قیمتی در حوزه مکملها، نه به صورت دستی، بلکه بر اساس تحلیل دقیق دستورالعملها و دادههای بازار توسط مدلهای هوشمند استخراج و جهت تصمیمگیری نهایی به کمیسیون مربوطه ارائه شود.
کاظمی با تاکید بر لزوم استفاده از زیرساختهای بومی در شرایط محدودیتهای بینالمللی، خاطرنشان کرد: با وجود چالشهای اخیر در زیرساختهای سختافزاری، استفاده از مدلهای هوش مصنوعی داخلی با سرعت و امنیت بالا در دستور کار قرار گرفته که میتواند در امور روزمره و نظارتی سازمان تحول ایجاد کند.
وی در پایان بر ضرورت تشکیل یک کارگروه متمرکز برای پیشبرد این اهداف تاکید کرد و گفت: برای تثبیت جایگاه سازمان غذا و دارو به عنوان متولی اصلی رگولاتوری هوشمند در وزارت بهداشت، نیاز به تشکیل یک کمیته تخصصی با حضور ذینفعان و متخصصان حوزههای تجهیزات پزشکی و مکملها داریم. این کارگروه وظیفه دارد علاوه بر بررسی ابعاد حقوقی و مطالعاتی، نمونههای موفق جهانی را بومیسازی کرده و با ارائه خروجیهای ملموس، نقشه راه مدیریت هوشمند در سازمان غذا و دارو را عملیاتی کند.
