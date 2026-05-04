امحای بیش از یک تن مواد مخدر در کردستان

به گزارش خبرگزاری مهر، فرمانده انتظامی استان کردستان از کشف و امحای حجم قابل توجهی از مواد مخدر در استان خبر داد.

سردار یحیی الهی در این خصوص اظهار کرد: از مهرماه سال ۱۴۰۱ تاکنون بیش از یک تن انواع مواد مخدر در استان کشف شده است که بخش عمده آن با هماهنگی مراجع قضایی امحا شده است.

وی افزود: در تازه‌ترین مرحله، بیش از یک تن و ۱۰۰ کیلوگرم مواد مخدر با همکاری شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر و پس از طی مراحل قانونی امحا شد.

فرمانده انتظامی کردستان ادامه داد: در این مرحله ۳۴۷ کیلوگرم انواع مواد مخدر شامل ماری‌جوانا، کراک، شیشه، شیره تریاک، کوکائین، گل و سایر مواد صنعتی در سنندج معدوم‌سازی شد.

وی با تأکید بر تداوم برخورد با سوداگران مرگ تصریح کرد: پلیس با اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی، شبکه‌های توزیع مواد مخدر را هدف قرار داده و مقابله با این پدیده به‌صورت جدی در دستور کار قرار دارد.

رئیس شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان نیز با اشاره به انهدام چند باند توزیع مواد مخدر اظهار کرد: در این راستا تعدادی از خرده‌فروشان نیز شناسایی و دستگیر شده‌اند که این اقدامات ضربه‌ای جدی به شبکه‌های توزیع وارد کرده است.

محمدپناه افزود: بخشی از مواد کشف‌شده که دارای کاربرد دارویی هستند، پس از طی مراحل قانونی به مراکز مجاز تحویل داده می‌شود و سایر مواد فاقد کاربرد نیز طبق ضوابط امحا می‌شوند.