بقایی: پاسخ آمریکا به ابتکار ۱۴بندی را از طریق پاکستان دریافت کردیم

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت خارجه در نشست خبری اظهار داشت: به همه معلمان و اساتید روز معلم را تبریک میگویم؛ معلمانی که وطن پرستی را مشق ما کردند، یاد معلمان میناب را گرامی میداریم.

وی با اشاره به جنایات آمریکا در حوزه آموزش وپرورش، ادامه داد: ۱۸۴ دانش آموز و ۳۶معلم در حملات آمریکا و رژیم اسرائیل به ایران به شهادت رسیدند.

سخنگوی وزارت خارجه در مورد کاهش نیروهای آمریکایی در کشورهای اروپایی افزود: اقدام‌نسنجیده بر خلاف قانون آمریکا در حمله به ایران تبعات سنگینی داشت از جمله ایجاد شکاف در میان کشورهایی که تا قبل از این متحد آمریکا بودند. آنچه که باعث ناراحتی مقامات آمریکایی شده اینکه مقامات آلمان اذعان کردند که ورود آمریکا به جنگ هزینه های زیادی را به بار اورده است و اقدام آمریکا بدون هیچ راهبردی انجام شده است. زمان ان رسیده که کشورهای اروپایی با شجاعت نتیجه مداخلات امریکا را ببینند .

پاسخ آمریکا به ابتکار ۱۴ بندی ایران را از طریق پاکستان دریافت کردیم

بقائی در مورد دریافت پاسخ آمریکا به ایران و ابتکار ۱۴ بندی ایران، گفت: بله؛ ما پاسخ آمریکا را از طریق پاکستان دریافت کردیم، در مورد جزییات چیزی را مطرح نمی‌کنم چون در دست بررسی است. آمریکا عادت به زیاده خواهی دارد که ترک آن برایشان راحت نیست. مواردی که در رسانه ها مطرح‌شده و جزییاتی که در رابطه با ابعاد هسته ای طرح کردند عمدتا گمانه زنی است. گمانه زنی هم بر اساس دوره های قبلی مذاکرات است. آمریکا این اجازه را نداده که هیچکدام از دوفرایند دیپلماتیکی سال گذشته شروع شد به‌ نتیجه برسد. در این مرحله در مورد چیزی جز خاتمه جنگ نداریم.

جامعه جهانی باید آمریکا را بابت ناایمن کردن تنگه پاسخگو کند

سخنگوی وزارت خارجه درباره ادعای عملیات آمریکا برای امنیت تنگه هرمز گفت: در مورد نحوه پاسخ ما، کسانی که مسئول پاسخ دهی هستند به خوبی آماده هستند و هم می‌دانند چگونه از منافع ملی ایران دفاع کنند. بیانیه قرارگاه خاتم امروز اعلام شد. دنیا نه ادعای بشردوستانه آمریکا را می‌پذیرد و نه باور دارد آمریکا می‌تواند از این باتلاق خودساخته با تکرار اشتباهات گذشته خارج شود. آمریکا باید درس گرفته باشد که در برابر ایران نمی‌تواند با زبان تهدید و زور صحبت کنند. ایران نشان داده که خودش را پاسدار امنیت تنگه هرمز می‌داند. تنگه هرمز قبل از ۹ اسفند محل تردد ایمن بود. جامعه جهانی باید آمریکا را بابت ناایمن کردن تنگه پاسخگو کند. حتما کشتی‌ها و شرکت‌ها می‌دانند که اطمینان از امنیت، مستلزم هماهنگی با مراجع ذی صلاح ایران است.

وی درباره اهداف سفر عراقچی به پاکستان، روسیه و عمان افزود: ما و عمان کشورهای ساحلی هستیم و باید سازوکاری برای تردد ایمن مشخص کنیم. هدف، ایمنی کشتیرانی در این آبراه است، ایمنی که توسط آمریکا دچار اخلال شده است. گفتگوها در این زمینه در روزهای آینده هم ادامه دارد.

بقائی در واکنش به ادعاهای گروسی علیه ایران، تصریح کرد: تعجب آور نیست، از ابتدا اگر تاریخچه را ببینید خروج آمریکا از برجام و جنایت تجاوز علیه ایران توسط آمریکا صورت گرفت. مدیرکل آژانس خودش در دو نوبت مذاکره بخشی از روند بود و خودش نظاره‌گر رفتارهای متناقض آمریکا بود. مشکل فقط رفتارهای آمریکاست که تاکنون مذاکرات به نتیجه نرسیده است.

وی در مورد تهدیدات آمریکا نسبت به کوبا گفت: اقداماتی که در حوزه آمریکای لاتین صورت می‌گیرد بسیار نگران کننده است ونشانه یک الگوی رفتاری در امریکاست. امریکا نشان داده قائل به استقلال کشثرها نیست و هرکشوری که بخواهد زیست مستقل داشته باشد را نمی‌پذیرد. اقدامات امریکا را محکوم میکنیم، محاصره کوبا باعث درد ورنج مردم‌کوبا شده است. اقداماتی که در کوبا در جریان است در ادامه اقدامات ونزویلاست لذا باید مورد توجه جامعه جهانی قرار گیرد.

وی درمورد اظهارات فرانسه مبنی بر طرحی نسبت به ایمنی تنگه هرمز، افزود: توصیه ما این است که لطفا وضعیت موجود را پیچیده‌تر نکنید. ایران تدابیری که اتخاذ کرده طبق حقوق بین‌الملل برای اطمینان از عدم تجاوز به منافع ایران است و این اصل پذیرفته شده است. اگر کشورها می‌خواهند کمک کنند بهتر است از تشدید اقدامات آمریکا در منطقه و فراتر از منطقه مانع شوند. آمریکا آب‌های بین‌المللی را به دلیل راهزنی ناامن کرده است.

حزب الله مایه فخر لبنان و امت اسلامی است

سخنگوی وزارت خارجه با اشاره به اظهارات برخی مقامات لبنان علیه حزب الله و ایران و همچنین گزارشی درباره دریافت روادید برای سفر لبنانی‌ها به ایران، بیان کرد: کاملا روشن است که حزب الله مایه فخر این کشور و امت اسلامی است و دارند برای دفاع از عزت لبنان با رژیم صهیونیستی مبارزه می‌کنند. درباره روادید ما متقابلا لغو روادید داشتیم و این برای شهروندان دو کشور تسهیل مناسب بود، اما متاسفانه به صورت یکجانبه از سوی لبنان لغو شد و متقابلا وزارت خارجه برای شهروندان لبنان دریافت روادید را برقرار کرد.

بقائی در مورد خروج امارات از اوپک، عنوان کرد: امارات تصمیم گرفته به عنوان یک کشور عضو اوپک از این سازمان خارج شود. این تصمیم را از رسانه‌ها شنیدیم. اینکه کشوری بخواهد به عنوان یک واکنش منفی یا انتقام جویانه از منطقه یا از کشورهای عضو اوپک رفتاری را انجام دهد به هیچ عنوان سازنده نیست. تفسیرهای مختلفی می‌توان مطرح کرد. برای ما آنچه مشخص است این است که به عنوان عضو اوپک به تعهدات خود قائل هستیم و معتقدیم این سازمان تأمین کننده منافع کشورهای عضو است. شاهد رفتارهای نامناسب امارات در این 50 روز بودیم و از جمله همراهی آنها با طرف‌های متجاوز علیه ایران بودیم که مشکل‌های زیادی را ایجاد کرد و امیدواریم کشورهای منطقه از تحولات این مدت درس‌های لازم را فرا گرفته باشند.

بقائی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر، مبنی بر اینکه در رسانه های غربی ادعا میشود که در ایران در مورد ادامه بحث پیرامون موضوع هسته‌ای اجماع نظر وجود ندارد، واکنش شما به این ادعا چیست، گفت: اقدامات آمریکا خودش نشان داد به جامعه بین‌المللی چیزی جز بهانه علیه ایران نیست. جامعه جهانی نسبت به تاریخچه موضوع هسته‌ای ایران آگاه است. در این شرایط دلیلی وجود ندارد برای کشورهایی که مسئولانه می‌اندیشند از اقدامات خلاف قانون آمریکا بخواهند تبعیت کنند.

ما هم ابرقدرتیم

سخنگوی وزارت امور خارجه در مورد اینکه چه ابزاری برای مقابله با آمریکا که ابر قدرت است دارید، چرا عقب‌نشینی نمی‌کنید یا کوتاه نمی‌آیید، گفت: ما هم ابرقدرتیم.

وی درباره نقش چین و روسیه در مذاکرات گفت: ما با روسیه و چین که دارای توافقنامه‌های بلندمدت هستیم، در تماس مستمر هستیم. هر دو کشور عضو شورای امنیت هستند و طبیعی است ما روابط خودمان را با جدیت ادامه دهیم و مشورت داشته باشیم. اما می‌دانیم برای ایفای حقوق خود، به خودمان متکی باشیم. آنچیزی که اشاره می‌شود به بسته پیشنهادی ایران مرتبط است که اگر توافقی شود باید در شورای امنیت ثبت شود.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی در مورد اقدامات ایران برای پیگیری قتل دو شهروند ایرانی در فرانسه، بیان‌کرد: ما در همان روزهایی که موضوع خانم اسفندیاری مطرح شد این نگرانی را مطرح کردیم که این رفتارها شائبه نژادپرستی را ایجاد کرده است. ما کماکان درباره قتل دو شهروندمان مطالبه داریم و سفارت ما همچنان پیگیر است. در خصوص اتفاق اخیر در فروردین ماه قتلی صورت گرفت و سفارت ما پیگیر است. باید ابعاد مختلف این جنایت روشن شود. وظیفه داریم نسبت به حقوق اتباع ایرانی در هر جای دنیا با جدیت پیگیری کنیم.

وی‌درمورد هدف قرار دادن اقلیم کردستان، اظهار داشت: ما با همه کشورهای منطقه از جمله عراق و کشورهای حاشیه خلیج فارس قائل به حسن همجواری هستیم، این درباره اقلیم هم صادق است. منتهی ما با شرایطی مواجه شدیم که از خاک این کشورها برای اقدام علیه ایران سوءاستفاده شده است. این حق ذاتی ایران است که برای دفاع از منافع خود اقداماتی را صورت دهد. ما همیشه از کشورهای منطقه خواسته‌ایم که اصول حسن همجواری را رعایت کنند و اجازه ندهند طرف‌های دیگر از امکانات و قلمرو آنان استفاده کنند.

بقائی با اشاره به منطق ایران برای مذاکره با طرفی که رفتار نامتعارف دارد، عنوان کرد: وزارت خارجه وظیفه‌اش پیگیری حقوق ایران است. ما با طرفی مواجهیم که رفتار متعارفی ندارد ولی وظیفه ما را سنگین می‌کند. در مواجه با چنین دشمنی باید با جدیت وارد عمل شد. دیپلماسی با آمریکا هم دارای چنین شرایطی است. وزارت خارجه با اعتماد به حقانیت مطالبات با تمام توان برای احقاف حقوق ایران تلاش می‌کند. وزارت خارجه مجری است و تصمیم را مراجع ذی صلاح می‌گیرند. اما در خصوص بحث شرعی آن نیز نگاه دینی ما روشن است. ما حتما برای تامین منافع ایران از هر ابزاری استفاده کنیم.

وی در موردطرح ۱۴ مرحله ای ایران، گفت: مرحله بندی یک کار رسانه ای است که رسانه ها انجام دادند؛ الان زمان این است که کشورهای منطقه با درس اموزی از گذشته با همدیگر همکاری کنند. کشورهای منطقه دیدند که حضور آمریکا در منطقه امنیت‌آور نیست لذا ما همیشه درصدد ایجاد سازوکار امنیت دسته جمعی برای منطقه بودیم.

بقائی در مورد اظهارات ترامپ مبنی بر تماس افراد ناشناس از تهران با او گفت: الحمدالله در تهران همه چیز به بهترین شیوه درحال انجام است. زمانی که تصمیم گرفتیم‌ وارد مذاکرات شویم کاملا شفاف انجام دادیم و ریاست تیم مذاکره کننده با اقای قالیباف در پاکستان انجام شد. در این سه چهار هفته نیز تصمیمات را خیلی روشن اتخاذ کردیم و در اینده نیز تصمیمات را خواهیم گرفت.

کشورهای اروپایی مواضعی مسئولانه‌تر درباره منطقه اتخاذ کنند

وی با اشاره به نقش اروپا در پایان جنگ علیه ایران، عنوان کرد: ما همیشه از هرگونه نقش آفرینی سازنده کشورهای اروپایی در موضوعاتی که می‌تواند به امنیت منطقه مرتبط شود استقبال کرده‌ایم. در خصوص موضوع هسته‌ای هم همین را گفتیم اما آنان روش دیگری را انتخاب کردند. به نظر می‌رسد تجارب اخیر حداقل در برخی طرف‌های اروپایی نوعی واقع بینی نسبت به تحولات ایجاد کرده و این واقعیت را دریافته‌اند که تبعیت صرف از آمریکا به نفع امنیت جهانی و مصالح اقتصادی اروپا نیست. امیدواریم کشورهای اروپایی مواضعی مسئولانه‌تر درباره منطقه اتخاذ کنند.

تعهد آمریکا به آتش بس باید شامل حال نایبش در منطقه شود

وی در پاسخ به اینکه در نگاه ایران به موضوع ایران به اسراییل چه تغییری رخ داده که امروز می توانیم در مورد خاتمه جنگ صحبت کنیم، گفت: تفاهم آتش بس بین ایران و آمریکا بود. آمریکا هم در جنگ ۱۲ روزه به رژیم چراغ سبز داد و هم در این تجاوز نظامی اخیر مشترک عمل کردند. تعهد آمریکا به اتش بس باید شامل حال نایبش در منطقه شود. سیاست ما در منطقه تغییری نکرده است و ما آن را همچنان به رسمیت نمیشناسیم.

بقائی در واکنش به ارسال تسلیحات اسرائیلی به امارات، تصریح کرد: ما حتما تحولات در منطقه را با جدیت رصد می‌کنیم. معتقدیم هرگونه همکاری کشورهای منطقه با رژیم صهیونیستی صرفا موجب تشدید ناامنی خواهد شد. همه کشورهای منطقه را برحذر می‌کنیم که فکر کنند با نزدیکی به رژیم می‌توانند امنیت خودشان را تضمین کنند. ایران در دفاع از امنیت خودش بدون هیچ مسامحه‌ای عمل خواهد کرد.

باید توقف جنگ در لبنان هم در هر توافقی مدنظر باشد

بقایی درمورد نظر ایران برای توقف جنگ در لبنان، یاداور شد: توقف جنگ در همه جبهه‌ها، حتی در لبنان در تفاهم آتش بس آورده شده بود. این امر به این دلیل است که تحولات منطقه به هم مرتبط است. ثانیا آنچه در لبنان اتفاق افتاد را نمی‌توانیم با آنچه در منطقه اتفاق افتاد جدا کنیم. باید توقف جنگ در لبنان هم در هر توافقی مدنظر باشد.

وی در مورد کشتی توسکا گفت: اقدام علیه کشتی توسکا مصداق واقعی دزدی دریایی بود. کل جامعه بین المللی باید به این موضوع واکنش نشان دهد چرا که این تبدیل به یک قانون میشود. پیگیر خدمه کشتی توسکا هستیم و به نوعی در ووضعیت گروگانگیری به سر می بردند. گفتگوها را بسیار شفاف اعلام کردیم. پاسخ آمریکا را دریافت کردیم. به محض اینکه به جمع بندی برسیم نتیجه را اعلام خواهیم کرد.

وی‌درمورد روابط ایران و عراق و انتخاب نخست وزیر جدید عراق گفت: ما همیشه حامی استقلال عراق برای حاکمیت کشور خودشان هستیم. آقای عراقچی هم به نخست وزیر عراق تبریک گفتند. آقای رئیس جمهور هم برای رئیس جمهور عراق پیام روشنی دادند. همه آنچه درباره عراق گفته‌اند، سیاست اصولی ما برای حسن همجواری و داشتن رابطه خوب با کشور برادر و مسلمان است.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی در واکنش به بازداشت ایرانیان در دبی، بیان کرد: ما این گزارش‌ها را دریافت کرده‌ایم، کنسولگری ما از همان ابتدا در دبی پیگیر موضوع است. ما از همه ظرفیت برای جلوگیری از این اتفاق استفاده می‌کنیم. خود اماراتی‌ها اذعان دارند ایرانی‌ها نقش مثبتی در شکوفایی اقتصادی امارات داشته‌اند و اگر معتقد به این هستند باید تجدیدنظر کنند. به هر حال این روزها می‌گذرد و آنچه که می‌ماند روابط کشورها در منطقه است.

وی درمورد مذاکرات با آمریکا اظهار کرد: گفتگوها از طریق میانجی پاکستانی ادامه دارد و پاسخ آمریکا را دریافت کردیم و حتما پاسخ خودمان را به میانجی اعلام خواهیم کرد.

بقایی درمورد اظهارات رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس درباره رژیم دریایی جدید در تنگه هرمز، تصریح کرد: در مشورت و همکاری با همه نهادهای تصمیم گیر و تصمیم ساز در کشور هستیم. ما هم قانون مناطق دریایی ایران تکلیف را خیلی روشن بیان کرده در مواردی که کشور با تهدید و تجاوز نظامی خارجی مواجه است ایران مجاز است سلسله تدابیری را برای دفاع از امنیت ملی ایران اعمال کند. ما عضو کنوانسیون‌ حقوق دریاها نیستیم، ولی به موجب حقوق عرفی بین‌المللی این اجازه را داریم در شرایطی که در معرض تهدید یا تجاوز نظامی طرف‌های دیگر هستیم تدابیری را اتخاذ کنیم، هم مبنای قانونی داخلی و هم حقوقی بین‌المللی وجود دارد که سازوکاری را در جهت اطمینان از تردد ایمن کشتی‌ها از تنگه هرمز تدوین کنیم. ایمنی در تنگه هرمز برای ما بیش از هر طرف دیگری اهمیت دارد.

بقائی در مورد سلب تابعیت تعدادی از شهروندان بحرینی با ادعای ارتباط با ایران، بیان کرد: سلب تابعیت اقدام غیرانسانی و مغایر با تعهدات حقوق بشری کشورهاست. مجازاتی است که خیلی وقت پیش منسوخ شده و در جامعه جهانی هیچ کس چنین مجازاتی ار نمی‌تواند تایید کند. این اقدام یادآور اقدامات مشابهی است که در دهه ۱۳۵۰ توسط دیکتاتور عراق صورت گرفت و بسیاری را صرفا به اتهام و ادعای اینکه ایرانی هستید سلب تابعیت و اخراج کرد. انتظار می‌رفت بعد از بیش از ۶۰ سال چنین مجازات‌هایی در منطقه ما مورد استفاده قرار نگیرد. نهادهای حقوق بشری باید مواضع خود را صریح بیان کنند این اقدامات هم نقض حقوق بشر شهروندان بحرینی است و هم مقامات بحرین باید به خاطر این نقض حقوق بشر پاسخگو باشند.