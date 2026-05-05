  1. سیاست
  2. سیاست خارجی
۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۵:۵۳

سفر عراقچی به چین با هدف تقویت همکاری‌های استراتژیک است

سفر عراقچی به چین با هدف تقویت همکاری‌های استراتژیک است

کارشناس مسائل بین‌الملل گفت: سفر عراقچی به پکن با هدف تقویت همکاری‌های استراتژیک انجام می شود.

حسن هانی زاده، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به سفر وزیر امور خارجه به چین، اظهار داشت: این سفر در چارچوب رایزنی‌های موجود میان ایران و دو قدرت بزرگ یعنی روسیه و چین قابل بررسی است.

وی ادامه داد: چین یکی از شرکای راهبردی ایران در حوزه اقتصادی است و تاثیرگذاری بالایی در رخدادهای منطقه و جهان دارد.

هانی زاده افزود: تلاش چین برای پایان دادن به درگیری‌های ایران و آمریکا، برگرفته از نیاز این کشور به نفت ایران و بازگشایی تنگه هرمز و عبور امن کشتی‌های نفتی است که به سمت چین حرکت می‌کنند. این مسئله بخشی از سیاست‌های چین در قبال منطقه و تنش‌های ایران و آمریکا به شمار می‌رود.

وی یادآور شد: عراقچی پس از رایزنی با روسیه، پاکستان و عمان، اکنون به چین رفته و نقطه‌نظرات ایران در خصوص تنگه هرمز، جنگ ظالمانه آمریکا علیه ایران و طرح ۱۴ بندی ایران را با مقامات بلندپایه چینی مطرح خواهد کرد.

کارشناس مسائل بین‌الملل تصریح کرد: چین تمایل دارد هرچه زودتر آتش‌بس پایدار در منطقه برقرار شود، چرا که این کشور به شدت از بحران‌ها آسیب اقتصادی دیده و به نفت غرب آسیا نیازمند است. هر بحرانی که موجب کاهش واردات چین از نفت منطقه شود، طبیعتاً بر اقتصاد این کشور اثر منفی خواهد گذاشت.

هانی زاده افزود: چین، به عنوان عضو دائم شورای امنیت، نقش مهمی در وتوی قطعنامه‌ها دارد و مثلث ایران، چین و روسیه، مواضعی علیه ناتو اتخاذ می‌کند.

وی ادامه داد: در سفر عراقچی به پکن، چین می‌تواند نقش تاثیرگذارتر و پررنگ‌تری در حل مشکلات منطقه‌ای و آسیایی ایفا کند و در کاهش بحران‌ها موثر باشد.

شاید چین در آینده به عنوان میانجی بین ایران و آمریکا عمل کند

کارشناس مسائل بین‌الملل گفت: اقدامات ماجراجویانه و تهاجمی آمریکا در خلیج فارس، به ویژه در تنگه هرمز، آشفتگی‌های شدیدی در بازار نفت ایجاد کرده است و افزایش قیمت نفت در درازمدت اثر منفی خواهد داشت؛ بنابراین چین در تلاش است به صورت مسالمت‌آمیز و شاید در آینده به عنوان میانجی بین ایران و آمریکا عمل کند، به ویژه که قرار است احتمالا ترامپ به چین سفری داشته باشد.

هانی زاده با بیان اهمیت بالای ایران برای چین به عنوان شریک تجاری، خاطرنشان کرد: درصد بالایی از نیازهای نفت چین از طریق ایران تامین می‌شود و به نظر می‌رسد رئیس‌جمهور چین در جریان سفر ترامپ، اهمیت ایران برای آمریکا و کشورهای منطقه را تشریح خواهد کرد.

کد مطلب 6821059
نفیسه عبدالهی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها