حسن هانی زاده، در گفتوگو با خبرنگار مهر، با اشاره به سفر وزیر امور خارجه به چین، اظهار داشت: این سفر در چارچوب رایزنیهای موجود میان ایران و دو قدرت بزرگ یعنی روسیه و چین قابل بررسی است.
وی ادامه داد: چین یکی از شرکای راهبردی ایران در حوزه اقتصادی است و تاثیرگذاری بالایی در رخدادهای منطقه و جهان دارد.
هانی زاده افزود: تلاش چین برای پایان دادن به درگیریهای ایران و آمریکا، برگرفته از نیاز این کشور به نفت ایران و بازگشایی تنگه هرمز و عبور امن کشتیهای نفتی است که به سمت چین حرکت میکنند. این مسئله بخشی از سیاستهای چین در قبال منطقه و تنشهای ایران و آمریکا به شمار میرود.
وی یادآور شد: عراقچی پس از رایزنی با روسیه، پاکستان و عمان، اکنون به چین رفته و نقطهنظرات ایران در خصوص تنگه هرمز، جنگ ظالمانه آمریکا علیه ایران و طرح ۱۴ بندی ایران را با مقامات بلندپایه چینی مطرح خواهد کرد.
کارشناس مسائل بینالملل تصریح کرد: چین تمایل دارد هرچه زودتر آتشبس پایدار در منطقه برقرار شود، چرا که این کشور به شدت از بحرانها آسیب اقتصادی دیده و به نفت غرب آسیا نیازمند است. هر بحرانی که موجب کاهش واردات چین از نفت منطقه شود، طبیعتاً بر اقتصاد این کشور اثر منفی خواهد گذاشت.
هانی زاده افزود: چین، به عنوان عضو دائم شورای امنیت، نقش مهمی در وتوی قطعنامهها دارد و مثلث ایران، چین و روسیه، مواضعی علیه ناتو اتخاذ میکند.
وی ادامه داد: در سفر عراقچی به پکن، چین میتواند نقش تاثیرگذارتر و پررنگتری در حل مشکلات منطقهای و آسیایی ایفا کند و در کاهش بحرانها موثر باشد.
شاید چین در آینده به عنوان میانجی بین ایران و آمریکا عمل کند
کارشناس مسائل بینالملل گفت: اقدامات ماجراجویانه و تهاجمی آمریکا در خلیج فارس، به ویژه در تنگه هرمز، آشفتگیهای شدیدی در بازار نفت ایجاد کرده است و افزایش قیمت نفت در درازمدت اثر منفی خواهد داشت؛ بنابراین چین در تلاش است به صورت مسالمتآمیز و شاید در آینده به عنوان میانجی بین ایران و آمریکا عمل کند، به ویژه که قرار است احتمالا ترامپ به چین سفری داشته باشد.
هانی زاده با بیان اهمیت بالای ایران برای چین به عنوان شریک تجاری، خاطرنشان کرد: درصد بالایی از نیازهای نفت چین از طریق ایران تامین میشود و به نظر میرسد رئیسجمهور چین در جریان سفر ترامپ، اهمیت ایران برای آمریکا و کشورهای منطقه را تشریح خواهد کرد.
