روسیه: پیشنهاد ایران برای گفتگو با همسایگان عرب ایده خوبی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، میخائیل اولیانوف، نماینده دائم روسیه در سازمانهای بینالمللی در وین، بندی از پیشنهاد ایران به آمریکا را که شامل آغاز گفتگوی راهبردی با همسایگان عرب و منطقهای ایران برای ایجاد یک رژیم امنیتی مشترک است، «ایده خوبی» خواند.
شبکه قطری «الجزیره» جزئیاتی از چارچوب توافق پیشنهادی ایران که به آمریکا ارائه شده است را منتشر کرد.
الجزیره به نقل از منابع مطلع خود مدعی شد: «توافق پیشنهادی ایران دارای ۳ مرحله است، هدف مرحله اول پیشنهاد ایران، تبدیل آتشبس به پایان کامل جنگ ظرف حداقل ۳۰ روز است.»
بر این اساس، مرحله دوم، ایده توقف کامل عملیات غنیسازی اورانیوم را برای دورهای که میتواند به ۱۵ سال برسد، مورد بحث قرار میدهد و ایران پس از مهلت زمانی تعیین شده، غنیسازی را در سطح ۳.۶٪ و بر اساس اصل ذخیره صفر از سر خواهد گرفت، این پیشنهاد، برچیدن زیرساختهای هستهای یا تخریب تأسیسات را رد میکند.
بنا به گفته منابع الجزیره، در مرحله سوم، تهران پیشنهاد میکند که برای ایجاد یک سیستم امنیتی جامع برای کل منطقه، گفتوگوی استراتژیکی با کشورهای عربی و منطقه انجام شود.
