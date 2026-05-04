جنجال بازیکن سابق استقلال در عراق؛ پای پلیس به زمین بازی کشیده شد

به گزارش خبرنگار مهر، هفته سیودوم رقابتهای لیگ برتر فوتبال عراق با حوادثی تأسفبار در دیدار تیمهای النجف و الکهرباء همراه شد؛ دیداری که در نهایت با تنش شدید، درگیری و توقف مسابقه به پایان رسید.
سایت «shafaq» عراق در این رابطه نوشت: این مسابقه که تا دقایق پایانی با نتیجه تساوی بدون گل دنبال میشد، با حوادثی غیرورزشی به صحنه هرجومرج تبدیل شد. در مرکز این اتفاقات، کرار جاسم، بازیکن باتجربه تیم النجف قرار داشت که رفتار او واکنشهای گستردهای را به همراه داشته است.
در جریان این دیدار، پس از آنکه داور مسابقه با کارت قرمز یکی از بازیکنان النجف را از زمین اخراج کرد، کرار جاسم با واکنشی تند و غیرورزشی، نسبت به تصمیم داور اعتراض کرد؛ اعتراضی که به گفته منابع عراقی، به درگیری فیزیکی و ضربوشتم داور منجر شد.
این رفتار باعث شد جو مسابقه کاملاً متشنج شود و بازی برای دقایقی متوقف گردد. با بالا گرفتن تنشها و ناتوانی در کنترل شرایط، تیم داوری در نهایت تصمیم به پایان دادن و لغو رسمی مسابقه گرفت.
طبق قوانین مسابقات، تیم النجف در آستانه دریافت شکست انضباطی با نتیجه ۳ بر صفر قرار دارد و احتمال اعمال محرومیتهای سنگین علیه بازیکنان دخیل در این درگیری، از جمله کرار جاسم، وجود دارد.
در پی این اتفاقات، حضور نیروهای پلیس برای کنترل شرایط و جلوگیری از گسترش درگیریها ضروری شد و در نهایت اوضاع تحت کنترل قرار گرفت.
این حادثه واکنش گسترده هواداران و رسانههای عراقی را به همراه داشته و بسیاری خواستار برخورد جدی کمیته انضباطی با عوامل این اتفاق و جلوگیری از تکرار چنین صحنههایی در فوتبال این کشور شدهاند.
لازم به ذکر است که کرار جاسم سابقه حضور در تیم های استقلال تهران، تراکتور و صنعت نفت آبادان را در کارنامه خود دارد.
