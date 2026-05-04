۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۳:۱۱

عملکرد برخی مدیران شهرستان شادگان شایسته مردم نیست

شادگان - نماینده مردم شادگان در مجلس شورای اسلامی گفت: عملکرد برخی مدیران شهرستان شادگان شایسته مردم نیست و لازم است این رویه به سرعت اصلاح شود.

به گزارش خبرنگار مهر، هاشم خنفری صبح امروز دوشنبه در جلسه‌ شورای اداری شهرستان شادگان با اشاره به لزوم قدرشناسی از وفاداری مردم به آرمان‌های انقلاب، اظهار کرد: مردم همواره پای آرمان‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایستاده‌اند و این مسئولان هستند که باید با عملکرد مناسب پاسخگوی این همراهی باشند.

وی با انتقاد از برخی کم‌کاری‌ها در دستگاه‌های اجرایی افزود: عملکرد برخی مدیران متناسب با نیازهای شهرستان نیست و این موضوع موجب نارضایتی مردم شده است.

خنفری با تأکید بر اینکه مسئولیت، یک وظیفه شبانه‌روزی است گفت: مدیران نباید مسئولیت را صرفاً یک شغل اداری بدانند، بلکه باید با روحیه جهادی و حضور میدانی، مشکلات مردم را پیگیری کنند.

نماینده مردم شادگان با انتقاد از تأخیر در اجرای پروژه‌های عمرانی تصریح کرد: انتخاب پیمانکاران توانمند، پیگیری مستمر و جذب به‌موقع اعتبارات تخصیص یافته از عوامل مهم در پیشبرد پروژه‌هاست و کوتاهی در این زمینه پذیرفتنی نیست.

وی بر تقویت نظارت بر بازار، رسیدگی به اشتغال، توسعه زیرساخت‌های ورزشی، بهداشتی و آموزشی و تسریع در اجرای پروژه‌ها تأکید کرد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: حفظ رضایتمندی مردم و ارائه خدمات مطلوب مهمترین وظیفه مسئولان ادارات و دستگاههای اجرایی شهرستان است.

خنفری در پایان گفت: خدمت بی منت به مردم و تکریم ارباب رجوع در اولویت کاری ادارات و دستگاه های اجرایی شهرستان شادگان قرار گیرد.

کد مطلب 6819574

