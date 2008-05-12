به گزارش خبرگزاری مهر، در نوبت صبح این همای حجت الاسلام علی‌اکبر رشاد رئیس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به عنوان یکی از سخنرانهای این همایش در سخنانی با اشاره به مظلومیت پیامبر(ص) گفت: در روزگار غربت حقیقت، صحبت کردن از الگو و اسوه ارباب حقیقت و قله حقانیت و عرفان کاری بسیار دشوار و به همان اندازه ضروری است.

رئیس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با تأکید بر اینکه معنویتهای جدید معنویتهای عقیم و خنثی هستند، گفت: این معنویتها خاکشیر مزاج هستند که با همه چیز سازگارند. در واقع ما در معرض پروژه ای هستیم که آن را قدرتهای بزرگ مدیریت می‌کنند.

حجت الاسلام رشاد با یادآوری اینکه آنها زمانی سکولاریسم که گذار از خدا در امر دنیا است را مدیریت می‌کردند و امروز گذر از خدا در امر عقبی را مدیریت می‌کنند، افزود: یعنی اینک سکولاریسم را در امر عقبی می‌خواهند به کار بیندازند. آنها پایان عهد دین‌ ورزی را حتی در امر معنوی اعلام می‌کنند، آنها می‌گویند می‌توان معنوی بود اما به خدا اعتقاد نداشت.



رئیس پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی تأکید کرد: از نظر آنان معنویت یعنی بی‌دغدغه و در آرامش زیستن و این چقدر فروکاستن معنویت است.

رشاد در ادامه به ادعاهای یک مدعی معنوی دروغین اشاره گزاره هایش را چنین بیان کرد: عالم هستی منحصر در عالم طبیعت نیست، زندگی امری معنادار است و انسان باید معنایش را پیدا کند، جهان هستی از نوعی آگاهی و خیرخواهی خالی نیست و عالم زنده است و عالم خیرخواه است، امکان آن نیست که بدی یا نیکی در جهان هستی گم شود جهان هستی املاک نیک و بد می کند و به آن واکنش نشان می دهد، در نهایت سرنوشت هر فرد به دست خودش است، همه ادیان گفته‌اند با دیگران همانطور برخورد کن که دوست داری با تو رفتار کنند، به کل نظام هستی راضی باشیم.



وی در ادامه با اشاره به اینکه آیا این مطلب همان چیزی نیست که در تمامی ادیان گفته شده است؟، گفت: آیا این حرفها پیشامدرنی نیست و ماقبل قرون وسطی نیست؟ کسی که قائل به ذات‌ مندی انسان است نمی‌تواند متجدد باشد. این مدعی دروغین می‌گوید از راه پذیرش و عمل به این هفت گذاره می‌توان نجات پیدا کرد. اما در حرفهای این مدعی تناقض‌هایی وجود دارد. مثلا اگر عهد دین‌داری سپری شده عهد جوهر ادیان به طریق اولی سپری شده است و این جوهر دین چیست که هم در تعالیم از بودا گرفته تا بت‌پرستی و حتی اسلام وجود دارد؟ چگونه این موضوع امکانپذیر است.



حجت الاسلام رشاد با ابراز تأسف از چنین دیدگاهها و نگرشهایی، گفت: خیلی تأسف بار است که چنین مطالب و ادعاهایی از جانب کسانی که مدعی و پرآوازه هستند مطرح می‌شود و بعضی از افراد به چنین کسانی خوش ‌بین هستند.



دکتر کلانتری مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری گفت: ضرورت برگزاری این همایش در آن است که موج بازگشت به عرفان و معنویت، موجی بسیار محسوس است در دنیای پیچیده امروز است .

وی افزود: دنیایی که در تکنولوژی غرق شده بود، به این مهم می‌پردازد که بازگشت به معنویت امری لازم و ضروری است.

حجت‌الاسلام علی شیخ الاسلام از استادان عرفان دانشگاه تهران نیز در سخنان خود مقوله عرفان و تاریخ تحول آن را مورد توجه قرار داد و یادآور شد: مقوله عرفان در تاریخ اسلام چهار مرحله تکاملی دارد، گاهی مراد از عرفان بخشی از معرفتهایی است که از راه کشف و شهود حاصل می‌شود و عرفان در اسلام معنای خاصی دارد که متفاوت با معنای اولیه آن است. در تعریف عرفان اسلامی این جمله کافی است که «العرفان العلم بالله من حیث اسمائه و صفاته و العمل...».

شیخ‌الاسلام تأکید کرد: بزرگان ما تا عرفان را اسلامی نکردند آن را نپذیرفتند. ما تعبیر عرفان نظری و علمی را از زمان «قیصری» می‌بینیم و الا خود اهل معرفت علم اصول و علم وصول داشته‌اند

وی گفت: شرع‌ مداری لازمه عرفان ناب اسلامی است و به همین دلیل در راه هدایت و دستگیری و رساندن انسانها به مقصد حضور حضرت خاتم پیامبر اسلام(ص) ضروری است.

همایش علمی "پیامبر اسلام؛ عرفان و معنویت" در دو نوبت برگزار می شود ، در نوبت عصر این همایش در تالار علامه امینی دانشگاه تهران موضوعاتی چون تفاوت عرفان‌های دینی با معنویت گرایی‌های غیر دینی، روانشناسی معنویت با رویکرد سیره حضرت رسول(ص)، فرقه ‌شناسی تصوف در ایران، معرفی عرفان یهودی با تکیه بر مکتب قبالا و مقایسه برخی آموزه‌های آن با عرفان اسلامی مورد بررسی قرار خواهند گرفت .