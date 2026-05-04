تأکید بر جلوگیری از آسیب به معیشت مردم در شرایط پساجنگ

به گزارش خبرگزاری مهر، اصغر جهانگیر، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در جلسه شورای مدیران معاونت اجتماعی، در سخنانی در جمع مدیران معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم با گرامیداشت روزکارگر و روز معلم گفت: کارگران و معلمان دو بال پیشرفت کشور هستند. زحماتی که جامعه کارگری متحمل می شوند موتور محرکه کار و فعالیت در کشور است. معلمان نیز نقش بی نظیری دارند و آینده سازان کشور را تربیت می کنند.در پی جنگ تحمیلی اخیر باید مراقبت کرد تا به این دو قشر زحمتکش و فرهیخته آسیب اقتصادی وارد نشود.

وی همچنین به طور خاص از فداکاری و وجدان کاری معلمان در برگزاری کلاس های مجازی قدردانی کرد و افزود: معلمان علیرغم همه محدودیت ها و مشکلات با انگیزه و با روحیه کلاس های آموزشی را به صورت غیر حضوری برگزار کردند.

جهانگیر در ادامه به مشکلات برخی از شهروندان در پی جنگ تحمیلی اخیر اشاره کرد و اظهار داشت: در تهران قریب به چهل هزار واحد مسکونی آسیب دیده اند و خسارت ها از خسارت های جزئی تا خسارت های بزرگ است و شهروندان و خانواده هایی که امکان سکونت در خانه خودشان را نداشته اند درهتل ها و اماکن مناسبی اسکان داده شده اند.شهرداری تهران زحمات زیادی کشیده است ولی همه نهادهای مرتبط و ذی ربط باید با همدلی و هم افزایی به این صحنه ورود کنند و مشکلات مردم ناشی از جنگ تحمیلی اخیر باید به کمترین حد برسد.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به اینکه معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم عدلیه ورود جدی به حوزه اجتماعی برای پیگیری حل مشکلات مردم و شهروندان داشته است و طرح پدافند اجتماعی را در دستور کار دارد، افزود: معاونت های اجتماعی دادگستری ها در سراسر کشور به میدان آمده اند و مطالبات به حق مردم را پیگیری می¬کنند تا مشکلات اجتماعی ناشی از جنگ روند کاهشی داشته باشد.

جهانگیر با بیان اینکه طرح هایی در حوزه اجتماعی تهیه کرده ایم تا از حقوق مردم در فضای جنگی و پسا جنگ مراقبت کنیم، گفت: مردم در جنگ اخیر درخشیدند و یک الگویی بی بدیل در زمینه امنیت اجتماعی ایجاد کردند و خیابان را پشتیبان «میدان» کردند. اکنون نوبت مسئولان است که حقوق اجتماعی کردم را صیانت کنند و نگذارند مشکلات بر زندگی مردم اثر بگذارد.

وی در بخش دیگر از سخنانشان به وضعیت بازار و گرانی برخی اقلام اشاره کرد و افزود: ساماندهی بازار و نظارت ویژه بر توزیع اقلام و کالاها یک اولویت و ضرورت مهم است که دولت در این زمینه ورود کرده است تا سودجویان و فرصت طلبان به حقوق مردم و قدرت خرید شهروندان ضربه نزنند. همه دستگاه های اجرایی باید در این زمینه یک وظیفه سنگینی برای خود قائل باشند و با کار مضاعف و روحیه جهادی از وضعیت بازار صیانت کنند. قوه‌قضائیه نیز آمادگی همه‌گونه کمک برای مقابله با سوداگران را دارد.

معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه همچنین در بخش دیگری از سخنان خود به ضرورت حفظ انسجام ملی و اتحاد مقدس تأکید کرد و گفت:همه باید مراقبت کنند تا فضای دو قطبی در کشور ایجاد نشود. دشمن در کمین است تا با جنگ روانی و رسانه ای در وحدت و انسجام جامعه ما شکاف ایجاد نماید و از همین روی باید با هوشیاری نقشه دشمن را نقش بر آب کرد

وی در پایان سخنان خود در این جلسه بیان کرد: دشمن چون در میدان ناکام بوده است و به اهداف خود نرسیده است تلاش می کند جنگ را علاوه بر حوزه نظامی به میدان اقتصادی بکشاند و در حوزه اجتماعی نیز از عملیات روانی و رسانه ای بهره خواهد برد تا فشارها را به کشور افزایش بدهد ولی قطعاً با بصیرت و هوشیاری مردم، کار، جدیت و تلاش مضاعف مسئولان، می توان دشمن را در این حوزه نیز شکست داد تا ایران سرافراز مسیر استقلال و پیشرفت خود را ادامه بدهد.