به گزارش خبرگزاری مهر، اصغر جهانگیر معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در یادداشتی با عنوان معلمان و آینده سازان ایران مقام معلم را گرامیداشت.

متن این یادداشت به شرح زیر است:

روز معلم، پاسداشت مجاهدانی است که برای جامعه، دانایی می‌آفرینند و نسل آینده را به سلاح علم و دانش مجهز می‌کنند و مسیر پیشرفت و تعالی کشور را تضمین می‌نمایند.

کار بزرگ معلمان این است که چشم انسان‌ها را به جهان معرفت باز می‌کنند تا از جهنم جهل و تاریکی و توهم نجات یابند. در واقع، معلم است که انسان‌های فرهیخته آینده را می‌سازد که هر کدام از آن فرهیختگان می‌توانند یک جامعه را به قله اخلاق و اقتدار برسانند و اینجاست که بهترین سرمایه گذاری دولت‌ها در آموزش و پرورش است چراکه زیرساخت علمی و پیشرفت مادی و معنوی کشور را عملیاتی می‌کند.

نقش معلم در ساخت آینده کشور یک نقش بی بدیل و بی نظیر است. جامعه‌ای موفق است که به نقش معلمان در آینده کشور ضریب بدهد.

ساخت آینده در گروی آموزش و پرورش نسلی است که اعتماد به نفس ملی در او نهادینه شده و سه گانه اخلاق، دانش و فناوری را با رویکرد تمدنی به نقطه عطفی می‌رساند که ایران اسلامی از بام قدرت و اقتدار بدرخشد.

معلم، سرمایه ملی و راهبردی هر جامعه‌ای است. حل مشکلات اقتصادی و معیشتی معلمان از اولویت‌های ضروری است که نباید فقط در روز معلم بدان پرداخته شود، بلکه باید بطور مرتب در دستور کار دولت و نهادهای ذی ربط باشد.

قوه قضاییه کوشیده است از جایگاه اجتماعی معلمان در آگاهی بخشی به دانش آموزان در جلوگیری از جرایم و آسیب‌های اجتماعی بهره ببرد و این یک واقعیت مهم است که آموزش و پرورش، خط مقدم پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی است.

معاونت اجتماعی قوه قضاییه طرح «معلم من» را در دستور کار دارد. این طرح با هدف شناسایی و تکریم معلمانی طراحی شده است که توانسته‌اند دانش‌آموزانی تربیت کنند که امروز در جامعه به‌عنوان الگو، مسئولان برجسته، قهرمانان ملی یا چهره‌های اثرگذار در حوزه‌های علمی، ورزشی، فرهنگی و حتی دفاعی شناخته می‌شوند. ما معتقدیم شناسایی این معلمان و قدردانی از آنان، می‌تواند به یک سرمایه اجتماعی بزرگ برای آموزش‌وپرورش تبدیل شود. این اقدام نشان می‌دهد دانش‌آموزانی که در این نهاد تربیت شده‌اند، توانسته‌اند به جایگاه‌های ارزشمند و اثرگذار دست یابند و افتخاری برای کشور ایجاد کنند.

در پایان روز معلم را به معلمان شریف و فرهیخته ایران اسلامی تبریک می‌گویم به این امید که قدردان واقعی این عزیزان باشیم و هر نهاد و مسئولی به وظیفه خودش در پاسداشت جایگاه معلم عمل نماید؛ و بالاخره جا دارد از استاد شهید مطهری یاد کنیم که الحق و الانصاف، معلم بزرگ و آینده ساز جامعه ما بود و با آثار بی نظیرش در حوزه فرهنگ، فلسفه، تربیت و حکمرانی یک انقلاب و تحول علمی و فکری ایجاد کرد و به ما قدرت درست اندیشیدن، استدلال و پاسخ به شبهات را یاد داد. مطهری، قهرمان برهان در برابر انحراف و التقاط بود و با قدرت نطق و منطق خود فکر اسلامی را شیوع داد و مکتب‌های مادی و منحرف را به چالش کشید؛ نام و یادش گرامی باد!