خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: خراسان جنوبی در حوزه تولید پنبه رتبه پنجم کشور را به خود اختصاص داده است و از این منظر پنبه به عنوان یکی از محصولات مزیت دار و کمک کننده به رشد اقتصادی جوامع محلی و البته استان مطرح است.

اردیبهشت ماه که فرامی رسد فصل کاشت پنبه در خراسان جنوبی و به ویژه سه شهرستان نهبندان، بشرویه و سرایان آغاز می شود و کشاورزان با تلاش و دقت بی نهایت بذر این محصول ارزشمند را در دل خاک گرانبهای استان می کارند تا در فصل برداشت طلای سفید از آن برداشت کنند.

به این بهانه ظرفیت خراسان جنوبی در حوزه کشت پنبه و مشکلات پنبه کاران خراسان جنوبی را مورد بررسی قرار می دهیم و پای درد دل کشاورزان پنبه کار استان می نشینیم.

امیر هاشمزهی از کشاورزان خراسان جنوبی که سال‌ها است در حوزه کشت و تولید پنبه فعالیت می کند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: من در ۲۰ هکتار، محصول پنبه در شهرستان نهبندان کشت می کنم و امسال نیز کشت پنبه را آغاز کرده ام.

وی بیان کرد: تلاش کرده ام در تهیه بذر به صورت خودکفا عمل کنم و در این زمینه حتی از جهاد کشاورزی نیز درخواستی نداشته ام.

قصه پرغصه دلالی

پنبه کار خراسان جنوبی با اشاره به اینکه پنبه تولیدی از مزرعه را در داخل استان به فروش می رساند، یادآور شد: طبیعی است که اگر کارخانه فرآوری در نهبندان وجود داشته باشد دست دلالان نیز کوتاه می شود و این به نفع کشاورز خواهد بود.

هاشمزهی ادامه داد: به طور طبیعی قیمت پنبه ای که دلال از ما می خرد با قیمتی که کارخانه از کشاورز می خرد، متفاوت است.

وی یادآور شد: البته من بیشتر در زمینه تکثیر بذر پنبه کار می کنم ولی در مجموع می توان گفت که دلالی در زمینه خرید پنبه از پنبه کار وجود دارد.

این پنبه کار خراسان جنوبی تصریح کرد: پنبه کاری یکی از ظرفیت های مهم کشاورزی خراسان جنوبی و از جمله در شهرستان نهبندان است که تسهیل شرایط فرآوری آن، می تواند موجب رونق کشت این محصول و سوددهی بیشتر برای کشاورز شود.

جلیل هاشم پور از دیگر کشاورزان پنبه کار خراسان جنوبی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: من از حدود ۶ سال قبل به حوزه کشت پنبه ورود کردم که ابتدا در قالب یک شرکت این کار را انجام می دادم ولی در حال حاضر به صورت شخصی کشاورزی می‌کنم.

افزایش قیمت پنبه دانه

وی بیان کرد: یکی از مشکلات حوزه کشت پنبه این است که قیمت پنبه دانه بسیار بالا رفته و به ۱۳۰-۱۴۰ هزار تومان رسیده است.

هاشم پور تصریح کرد: این در حالی که قیمت خود پنبه پایین تر از این میزان است.

کشاورز پنبه کار خراسان جنوبی گفت: البته خریدار پنبه وجود دارد و خود من پنبه را با قیمتی بالاتر از قیمت بازار در استان به قم ارسال می کنم که آنجا در کارخانه های نخ ریسی مورد استفاده قرار گیرد.

هاشم پور ادامه داد: نکته دیگر این است که در برخی از شهرستان ها چون شهرستان نهبندان دستگاه برداشت پنبه وجود ندارد و از طرف دیگر هزینه کارگری بالا رفته و این موضوع باعث شده است که هزینه های تولید به شدت افزایش پیدا کند.

وی یادآور شد: اگر در زمینه دستگاه برداشت پنبه کمک های صورت گیرد بی شک در نهبندان تولید پنبه برای کشاورز مقرون به صرفه و اقتصادی تر خواهد بود.

درد دل پنبه‌کاران

زارعی، از دیگر پنبه کاران خراسان جنوبی که در شهرستان بشرویه مشغول فعالیت است در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: در بشرویه به واسطه وجود کارخانه پنبه پاک کنی بعد از برداشت مشکلی برای کشاورزان وجود ندارد.

وی با اشاره به اینکه پنبه ها را به استان های دیگر نیز ارسال می کنیم، گفت: به طور طبیعی ارسال پنبه به استان هایی است که کارخانه های نخ ریسی داشته و صنعت نساجی در آن فعال است که این موضوع بهتر است در خراسان جنوبی نیز مد نظر قرار گیرد.

این کشاورز خراسان جنوبی بیان کرد: اگر استان خود ما کارخانه های نخ ریسی متعدد فعال شده و فرآوری پنبه را داشته باشیم بی شک از نظر اقتصادی عایدی بیشتری به استان و همچنین به کشاورزان آن خواهد رسید.

زارعی با اشاره به اینکه کشت پنبه از اردیبهشت ماه آغاز می شود، اظهار کرد: افزایش قیمت پنبه دانه را در سال جاری تأکید کرد: با تمام سختی ها ما پای کار کشاورزی و جهاد اقتصادی هستیم. وی یادآور شد: در شرایطی که دشمن می خواهد از نظر اقتصادی و تولید به کشور ما آسیب بزند به اعتقاد من هر کاری که با رونق اقتصادی کشور و استان در ارتباط باشد خود نوعی جهاد است.

پنبه کار خراسان جنوبی گفت: پنبه از ظرفیت های بی بدیل استان به ویژه در شهرستان بشرویه است و از این نظر باید پای درد دل کشاورزان نشست و برای رفع مشکلات آنان تلاش کرد.

زارعی ادامه داد: اگر سخن از جنگ اقتصادی دشمن متجاوز به ایران می گوییم باید در بخش های مختلف اقتصادی چه صنعت و چه کشاورزی حالت جهاد به خود بگیریم و نه اینکه کشاورز و تولید کننده با سختی های بسیار رو به رو باشد.

۳۰۰ بهره بردار پنبه در نهبندان

محمد مالکی، رئیس جهادکشاورزی شهرستان نهبندان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: کشت پنبه در شهرستان نهبندان از اوایل اردیبهشت ماه آغاز شده و تا اواخر خرداد ماه ادامه خواهد داشت.

وی بیان کرد: سطح زیرکشت پنبه در شهرستان نهبندان از ۳۵۰ هکتار تا ۵۰۰ هکتار است که بسته به شرایط مختلف و وضعیت بارندگی و خشک سالی و ترسالی این آمار در سال های مختلف متفاوت است.

مالکی با اشاره به اینکه ۳۰۰ نفر بهره بردار پنبه در نهبندان وجود دارد، گفت: یکی از اقدامات ارزشمندی که در حوزه پنبه انجام شده است حمایت دولت از پنبه کاران در قالب خرید است.

دولت پای کار خرید پنبه

رئیس جهادکشاورزی نهبندان ادامه داد: در راستای حمایت از پنبه کاران دولت اعلام کرده است که اگر در بازار پنبه کیلویی کمتر از ۸۰ هزار تومان بود برای اینکه کشاورز ما ضرر نکند به قیمت کیلویی ۸۰ هزار تومان از او می خرد.

مالکی تصریح کرد: البته خوشبختانه در حال حاضر در بازار بیش از ۱۱۰ هزار تومان در هر کیلو است و کشاورزان در فصل برداشت مشکلی از نظر فروش نخواهند داشت.

وی با اشاره به اینکه تلاش ما بر این است که سطح زیرکشت پنبه در نهبندان به ۴۰۰ هکتار در سال جاری برسد، گفت: اگر می خواهیم که تولید پنبه در خراسان جنوبی و به ویژه سه شهرستان نهبندان، بشرویه وسرایان رونق بگیرد باید صنایع مرتبط با پنبه نیز ایجاد و مورد حمایت قرار گیرد.

رئیس جهاد کشاورزی نهبندان اظهار کرد: به عنوان مثال حمایت از صنعت نساجی در این زمینه بسیار کمک کار خواهد بود.

یکی دیگر از شهرستان هایی که در خراسان جنوبی در زمینه کشت پنبه بسیار نام آشنا است، شهرستان بشرویه است که در استان نام آن با نام این طلای سفید گره خورده است.

بشرویه تنها از نظر میراث فرهنگی و آثار تاریخی در خراسان جنوبی شناخته نمی شود بلکه وجود مزارع سفید پنبه در این شهرستان این نقطه را به یکی از کانون های کشاورزی استان تبدیل کرده است که نباید از آن غفلت کرد.

سید ابوالفضل آذری، مدیر جهادکشاورزی بشرویه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد:کشت پنبه در شهرستان بشرویه از اواخر اردیبهشت آغاز و تا اواخر خردادماه ادامه دارد.

سه هزار و ۴۰۰ هکتار سطح زیرکشت پنبه در بشرویه

وی با اشاره به اینکه سطح زیرکشت پنبه در بشرویه سه هزار و ۴۰۰ هکتار است، بیان کرد: هزار و ۲۰۰ بهره بردار حوزه کشاورزی نیز در خراسان جنوبی وجود دارد که زندگی و معیشت این دسته از کشاورزان به نوعی با پنبه در ارتباط است.

مدیر جهادکشاورزی بشرویه افزود: در بشرویه از هر هکتار زمین زیر کشت پنبه به صورت میانگین بیش از دو تن پنبه برداشت می شود.

آذری تأکید کرد: البته در مواردی با تلاش ویژه کشاورزان و رعایت اصول علمی و ... حدود هفت تن پنبه نیز برداشت شده است ولی میانگین همان دو تن در هر هکتار است که یکی از ظرفیت های بسیار مهم کشاورزی بشرویه محسوب می شود.

وجود کارخانه پنبه پاک کنی در بشرویه

وی ادامه داد: یکی از پتانسیل های بشرویه این است که در شهرستان ما کارخانه پنبه پاک کنی داریم که کشاورزان بعد از برداشت و پاک کردن پنبه در این کارخانه آن را به کارخانه های نخ ریسی و نساجی ارسال می کنند.

مدیر جهاد کشاورزی بشرویه یادآور شد: وجود همین کارخانه پنبه پاک کنی کار را برای کشاورزان بسیار تسهیل کرده است و موجب انگیزه بخشی در بین آنان شده است.

خراسان جنوبی فقط استان زعفران و عناب و انار نیست بلکه توجه به مزیت های دیگر حوزه کشاورزی استان چون پنبه سفید و یا پنبه خوش نام قهوه ای رنگ با نام پنبه «مله» می تواند به رشد اقتصادی این بخش منجر شود.

نیاز است پای درددل پنبه کاران خراسان جنوبی بنشینیم و از آنان درباره تلخ و شیرین کاشت و برداشت پنبه سفید و پنبه مله استان بپرسیم و نظراتشان را اجرایی کنیم و اینگونه آینده بهتری در بخش کشاورزی رقم خواهد خورد.