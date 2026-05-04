تاثیر غذاهای فوق فرآوری شده بر رشد رفتاری کودکان

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از هلث دی نیوز، محققان گزارش دادند کودکانی که غذاهای فوق فرآوری شده بیشتری می‌خورند، در معرض خطر بیشتر ابتلا به مشکلاتی مانند اضطراب، ترس، پرخاشگری یا بیش فعالی هستند.

نتایج نشان داد که در واقع، به ازای هر ۱۰٪ افزایش دریافت کالری از غذاهای فوق فرآوری شده، کودکان نمرات بالاتری در چک لیست‌های مشکلات عاطفی و رفتاری کسب می‌کنند.

دکتر «کوزتا میلیکو»، محقق ارشد و استادیار علوم تغذیه در دانشگاه تورنتو، در یک بیانیه خبری گفت: «یافته‌های ما نشان می‌دهد که حتی تغییرات اندک به سمت غذاهای کم فرآوری شده، مانند میوه‌ها و سبزیجات کامل، در اوایل کودکی ممکن است از رشد رفتاری و عاطفی سالم‌تری پشتیبانی کند.»

غذاهای فوق فرآوری شده عمدتاً از مواد استخراج شده از غذاهای کامل، مانند چربی‌های اشباع، نشاسته و قندهای افزودنی، تولید می‌شوند. آنها همچنین حاوی طیف گسترده‌ای از افزودنی‌ها هستند تا آنها را خوشمزه‌تر، جذاب‌تر و ماندگارتر کنند.

نمونه‌هایی از این موارد شامل کالاهای پخته‌شده بسته‌بندی‌شده، غلات شیرین، غذاهای آماده و محصولات آماده مصرف یا آماده گرم مانند سیب‌زمینی سرخ‌کرده یا ماکارونی و پنیر است.

برای مطالعه جدید، محققان داده‌های یک مطالعه کانادایی در مورد بارداری و سلامت کودک را که تقریباً ۲۱۰۰ کودک پیش‌دبستانی را ردیابی می‌کرد، تجزیه و تحلیل کردند. این تیم داده‌های غذایی جمع‌آوری‌شده از زمان ۳ سالگی کودکان را با نمرات آنها در یک چک‌لیست سلامت عاطفی و رفتاری در سن ۵ سالگی مقایسه کردند.

نتایج نشان داد که هرچه کودکان غذاهای فوق فرآوری‌شده بیشتری مصرف کنند، در معرض خطر بیشتر مشکلات عاطفی و رفتاری قرار می‌گیرند.

مدل‌های آماری شبیه‌سازی تغییر رژیم غذایی نشان داد که جایگزینی۱۰ درصد از کالری غذاهای فوق فرآوری‌شده با غذاهای کم‌فرآوری‌شده- میوه‌ها، سبزیجات و غذاهای کامل- نمرات مشکلات رفتاری کودکان را کاهش می‌دهد.

میلیکو گفت: «سال‌های پیش‌دبستانی برای رشد کودک بسیار مهم هستند و همچنین زمانی است که ایجاد عادات غذایی در کودکان آغاز می شود.»

دقیقاً مشخص نیست که غذاهای فوق فرآوری‌شده چگونه ممکن است بر احساسات و رفتارهای کودک تأثیر بگذارند، اما محققان چند نظریه ارائه داده‌اند.

محققان می‌گویند این غذاها سرشار از چربی اشباع، قند و سدیم هستند که همه آنها مغز را تغییر می‌دهند. چربی اشباع‌شده با التهاب مغز، سدیم با افزایش استرس، و قند با مشکلات عاطفی مانند افسردگی مرتبط است.

میلیکو گفت: «حتی تغییرات کوچک- اضافه کردن یک تکه میوه، دادن آب به جای نوشیدنی شیرین- ممکن است به رشد سالم‌تر کودکان کمک کند.»

او گفت: «مهم است که در نظر بگیریم چگونه می‌توانیم به تدریج گزینه‌های کامل و کم‌فرآوری‌شده را در صورت امکان افزایش دهیم.»