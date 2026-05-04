نوجوانان پرخاشگر زودتر پیر می شوند

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مدیسن نت، محققان گزارش دادند که رفتار پرخاشگرانه در نوجوانی با پیری بیولوژیکی سریعتر تا سن ۳۰ سالگی مرتبط است.
محققان افزودند که این نوجوانان عصبانی همچنین احتمال بیشتری دارد که تا آن سن دچار اضافه وزن شوند.
«جوزف آلن»، استاد روانشناسی دانشگاه ویرجینیا و محقق ارشد، در یک بیانیه خبری گفت:«این یافتهها نشان میدهد الگوهای درگیری و پرخاشگری که از نوجوانی آغاز میشوند، به نظر میرسد پیامدهای اساسی و بلندمدتی بر سلامت جسمی دارند.»
محققان این نظریه را مطرح کردند که استرس ناشی از درگیری مداوم که تا بزرگسالی ادامه مییابد، احتمالاً در این پیری سریع نقش دارد، که میتواند خطر مادامالعمر مشکلات سلامتی مانند بیماری قلبی یا دیابت را در فرد افزایش دهد.
برای مطالعه جدید، محققان ۱۲۱ دانشآموز راهنمایی از جوامع حومه و شهری در جنوب شرقی ایالات متحده را دنبال کردند.
این تیم، دانشآموزان را از ۱۳ سالگی تا بزرگسالی پیگیری کرد و گزارشهایی از پرخاشگری، درگیری خانوادگی و مشکلات ارتباطی با دوستان و همسالان را جمعآوری کرد.
وقتی دانشآموزان به ۳۰ سالگی رسیدند، تیم سپس سن بیولوژیکی آنها را با استفاده از آزمایش خون ارزیابی کرد. سن بیولوژیکی، نشان دهنده فرسودگی بافتها و سلولهای فرد است که میتواند قدیمیتر از سن تقویمی فرد باشد.
این تیم از دو روش معتبر استفاده کرد که عواملی مانند فشار خون، التهاب، قند خون، کلسترول و عملکرد سیستم ایمنی را با هم ترکیب میکرد تا سن بدن هر فرد را در مقایسه با سن واقعیاش تخمین بزند.
آلن گفت: «هر دو روش نشان دادند که سطوح بالاتر پرخاشگری در اوایل نوجوانی، سن بیولوژیکی بالاتری را تا ۳۰ سالگی پیشبینی میکند، حتی پس از در نظر گرفتن جنسیت، درآمد خانواده، بیماریهای جدی دوران کودکی و شکل بدن نوجوان.»
محققان گزارش میدهند که به طور خاص، پسران و کودکان خانوادههای کمدرآمد علائم پیری سریعتری را نشان دادند، الگویی که احتمالاً با مشکلات ارتباطی آنها مرتبط است.
محققان گفتند که پسران تمایل بیشتری به تجربه درگیری با پدران خود داشتند، در حالی که نوجوانان خانوادههای کمدرآمد بیشتر احتمال داشت که علیه همسالان خود رفتار کنند.
محققان گفتند اگر این نوجوانان با افزایش سن به بحث با والدین و بدرفتاری با دوستان ادامه میدادند، کشمکشهای مداوم آنها در روابط، در نهایت پیشبینیکننده پیری سریع بود.
آلن گفت: «این مطالعه ثابت نمیکند که پرخاشگری نوجوانان مستقیماً باعث پیری سریعتر میشود. عوامل دیگری که ما اندازهگیری نکردیم نیز ممکن است نقش داشته باشند و احتمالاً آنچه واقعاً مهم است این است که چگونه این رفتارهای اولیه به مشکلات روابط بعدی تبدیل میشوند. ما همچنین هنوز نمیتوانیم بگوییم که آیا اقدامات پرخاشگرانه، نگرشهای خصمانه یا ترکیبی از هر دو است که تفاوت ایجاد میکند.»
محققان گفتند که این یافتهها بر اهمیت کمک به نوجوانان برای ایجاد روابط سالمتر و یادگیری راههای بهتر حل اختلافات تأکید میکنند
