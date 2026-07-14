اطلاعیه شرکت مهندسی آب و برق کیش در رابطه وضعیت تأسیسات آبرسانی جزیره

به گزارش خبرگزاری مهر، در اطلاعیه شرکت آب و برق کیش آمده است؛ همانگونه که مطلعید در ساعات اولیه بامداد امروز سه شنبه مورخ ۲۳/۰۴/۱۴۰۵توسط دشمن آمریکایی حملاتی در مجاورت سایت تولید آب و برق جزیره کیش انجام شد.

با توجه به نزدیکی برخورد پرتابه ها به محل استقرار واحدهای تولید برق برخی از پارامترهای فنی این واحدها دچار تغییر گردیده است.

این تغییرات توسط کارشناسان شرکت در حال بررسی می باشد که در روزهای آینده نتایج این بررسی، مشخص و تصمیم گیری خواهد شد.

بدیهی است در صورت ضرورت می بایستی نسبت به خروج تعدادی از واحدهای تولید برق جهت انجام تعمیرات اقدام شد.

در نتیجه مجبور به اعمال خاموشی های موقت و زمانبندی شده برای مدتی خواهیم شد که برنامه آن متعاقباً به اطلاع کیشوندان محترم می رسد.

کارکنان شرکت در طول دو جنگ تحمیلی یکسال اخیر با تمام توان، انگیزه، پذیرش مخاطرات و ریسک بالا تمام تلاش خود را برای ارائه خدمات بی منت به کیشوندان عزیز انجام داده اند و هم اکنون هم تمام تلاش خود را صرف استمرار وظایف و مسئولیت های خود خواهند کرد.

ازکیشوندان عزیز برای همراهی در مصرف بهینه انرژی سپاسگزاریم.