خاکی: ۲۵ هزار مترمربع به فضای ورزشی کردستان اضافه شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد خاکی عصر سه شنبه در جمع خبرنگاران رسانههای استان با تشریح عملکرد یکسال گذشته این ادارهکل، اظهار کرد: از تیرماه سال گذشته و همزمان با آغاز مدیریت جدید، برنامهریزی برای توسعه ورزش و حوزه جوانان استان آغاز شد و در این مدت اقدامات مختلفی در بخش زیرساختی، قهرمانی و اجتماعی انجام شده است.
وی افزود: توسعه فضاهای ورزشی روستایی یکی از اولویتهای ادارهکل بوده و تاکنون ۱۳ زمین چمن مصنوعی در روستاهای استان افتتاح شده است که با بهرهبرداری از دو پروژه در شهرستانهای سقز و بانه، تعداد پروژههای افتتاحشده به ۱۵ مورد رسید.
مدیرکل ورزش و جوانان کردستان ادامه داد: تلاش میشود تا پایان شهریورماه امسال ۱۷ زمین چمن مصنوعی دیگر در شهرستانهای سنندج، قروه، دهگلان، بانه، مریوان و سروآباد به بهرهبرداری برسد.
اختصاص ۲۸۰ میلیارد تومان اعتبار برای پروژههای ورزشی
خاکی با اشاره به اعتبارات عمرانی ورزش استان گفت: سال گذشته ۲۳۰ میلیارد تومان اعتبار ملی و استانی برای پروژههای ورزشی اختصاص یافت که بخش عمده آن برای تکمیل طرحهای با پیشرفت فیزیکی بالای ۶۰ درصد هزینه شد.
وی افزود: همچنین از محل سفر رئیسجمهور به کردستان ۵۰ میلیارد تومان اعتبار برای توسعه پروژههای ورزشی استان اختصاص یافت و هزینه شد.
خاکی از افتتاح چند پروژه مهم ورزشی در ماههای آینده خبر داد و گفت: سالن ورزشی بلبانآباد در هفته دولت به بهرهبرداری میرسد، سالن ورزشی حسنآباد سنندج نیز تا پایان شهریورماه افتتاح خواهد شد و سالن ورزشی سقز نیز در مراحل پایانی تکمیل قرار دارد.
وی با اشاره به نظارت بر روند اجرای پروژهها بیان کرد: تاکنون ۸۸ بازدید از پروژههای عمرانی ورزشی در سطح استان انجام شده است.
افزایش ۲۵ هزار مترمربع به فضای ورزشی کردستان
مدیرکل ورزش و جوانان کردستان عنوان کرد: سالن اختصاصی تکواندو در مریوان، پروژههای ورزشی قروه و دهگلان و سالن بانوان دهگلان از دیگر طرحهای در دست اجرای استان هستند.
وی افزود: پیست اسکی بیجار نیز در دستور کار قرار دارد و پیشبینی میشود طی ۲۰ روز آینده فعالیت خود را آغاز کند.
خاکی با اشاره به وضعیت مجموعه ورزشی آزادی سنندج گفت: این مجموعه از سال ۱۳۸۰ با مشکلاتی مواجه بوده و نیازمند بازسازی اساسی است که با توجه به مطالبه جامعه ورزشی استان، این موضوع در دستور کار قرار گرفته است.
وی اعلام کرد: تاکنون ۲۵ هزار مترمربع به فضای ورزشی استان کردستان اضافه شده است.
فعالیت ۳۷۸ هیئت ورزشی شهرستانی در کردستان
مدیرکل ورزش و جوانان کردستان با اشاره به وضعیت هیأتهای ورزشی استان گفت: هماکنون ۵۳ هیئت ورزشی استانی و ۳۷۸ هیأت شهرستانی در کردستان فعالیت دارند و تاکنون ۹ مجمع انتخاباتی هیئتها برگزار شده است.
خاکی اظهار کرد: در یک سال گذشته ۱۷۰ رویداد ورزشی در استان برگزار شد و برای نخستینبار چهار ورزشکار کردستانی در سه رشته المپیکی به مسابقات قهرمانی خارج از کشور معرفی شدند.
وی افزود: ۷۴ ورزشکار کردستانی عضو تیمهای ملی هستند که از این تعداد ۴۴ نفر آقایان و ۳۰ نفر بانوان هستند و در مجموع ۷۶ هزار و ۳۶۱ ورزشکار سامانیافته در استان فعالیت دارند.
توسعه برنامههای جوانان و اوقات فراغت
خاکی با اشاره به فعالیتهای حوزه جوانان گفت: در حوزه اوقات فراغت ۳۰۲ برنامه در استان برگزار شده و ۱۹۰ دوره حرفهآموزی برای دو هزار و ۴۱۹ نفر از جوانان کردستان اجرا شده است.
وی ادامه داد: ۴۶ سازمان مردمنهاد جوانان در استان فعال هستند و در حوزه ازدواج و جوانی جمعیت نیز اقدامات مختلفی از جمله فعالیت ۳۰ مرکز مشاوره ازدواج، اجرای طرحهای غربالگری زوجین جوان و برگزاری ۲۳۰ دوره آموزشی پیش از ازدواج انجام شده است.
مدیرکل ورزش و جوانان کردستان یکی از مشکلات اصلی ورزش استان را نبود حمایت بخش خصوصی عنوان کرد و گفت: حدود ۷۰ تیم کردستان در سطح مسابقات کشوری حضور دارند اما بسیاری از آنها با مشکل نبود اسپانسر و حمایت مالی مواجه هستند.
وی افزود: جذب سرمایهگذار و فعالسازی ظرفیت بخش خصوصی از برنامههای مهم ادارهکل در سال جاری است.
برنامههای سال جاری ورزش کردستان
خاکی با بیان اینکه تکمیل پروژههای عمرانی و توسعه ورزش روستایی از اولویتهای سال جاری است، گفت: ایمنسازی اماکن ورزشی، تجهیز سالنها، تقویت ساختار اداری، توسعه فعالیتهای پژوهشی و انعقاد تفاهمنامه با دستگاههای اجرایی برای گسترش ورزش از دیگر برنامههای پیشرو است.
وی از برنامه برای توسعه همکاریهای ورزشی با اقلیم کردستان عراق خبر داد و گفت: با توجه به ظرفیت مرزی استان، انعقاد تفاهمنامه برای گسترش مراودات ورزشی میان کردستان ایران و اقلیم کردستان عراق در دستور کار قرار دارد.
مدیرکل ورزش و جوانان کردستان همچنین از راهاندازی کلینیک فیزیوتراپی و حرکات اصلاحی در مرکز استان خبر داد و گفت: این مرکز با هدف پاسخگویی به نیازهای پزشکی جامعه ورزش کردستان ایجاد خواهد شد.
وی در پایان بر ضرورت تقویت حضور خیرین در ورزش تأکید کرد و گفت: تشکیل مجمع خیرین ورزشکار، توسعه ورزشهای بومی و محلی، برگزاری برنامههای ملی با همکاری حوزه گردشگری و رفع کمبود نیروی انسانی در ادارات ورزش شهرستانها از دیگر برنامههای پیشرو خواهد بود.
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