به گزارش خبرنگار مهر، جلال ملکی گفت: ساعت ۱۷:۴۱ عصر سه‌شنبه گزارش وقوع آتش‌سوزی در یک منزل مسکونی قدیمی واقع در خیابان دماوند، خیابان منتظری، به سامانه ۱۲۵ اعلام شد. به دنبال تماس‌های متعدد شهروندان و مشاهده دود غلیظ، سه ایستگاه آتش‌نشانی به همراه خودروی حامل تجهیزات تنفسی به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: آتش‌نشانان در کمتر از چهار دقیقه به محل رسیدند و مشاهده کردند حریق در بخش مسکونی طبقه دوم یک ساختمان دوطبقه قدیمی به وسعت حدود ۱۵۰ مترمربع رخ داده است. طبقه همکف این ملک شامل دو باب مغازه و طبقه فوقانی یک واحد مسکونی حدود ۱۰۰ متری بود. به دلیل قدمت زیاد ساختمان، سقف شیروانی، سازه چوبی سقف و ستون‌ها، خطر گسترش سریع آتش وجود داشت.

ملکی ادامه داد: آتش‌سوزی در آستانه سرایت به سقف ساختمان‌های مجاور و مغازه‌های طبقه همکف بود، اما آتش‌نشانان بلافاصله عملیات اطفای حریق را آغاز کردند و موفق شدند از گسترش آتش به املاک اطراف جلوگیری کنند.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی تهران گفت: هنگام وقوع حادثه هیچ‌کس در داخل منزل حضور نداشت. تنها یک مرد جوان دچار دودگرفتگی جزئی شد که پس از خروج از ساختمان برای بررسی‌های بیشتر به عوامل اورژانس تحویل داده شد.

وی خاطرنشان کرد: پس از اطفای کامل حریق، نیروهای آتش‌نشانی در حال انجام عملیات لکه‌گیری نهایی هستند و محل به‌زودی برای بررسی علت وقوع حادثه به کارشناسان و مالک تحویل داده خواهد شد.