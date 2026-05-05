مشکل هورمون درمانی برای بیماران جراحی مفصل زانو

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از هلث دی نیوز، محققان گزارش دادند بیمارانی که در عرض یک سال پس از عمل جراحی تستوسترون مصرف کرده‌اند، پس از عمل جراحی، خطر بیشتری برای ابتلا به عفونت، لخته شدن خون، آسیب کلیوی، ذات‌الریه و بی‌ثباتی زانو داشته‌اند.

دکتر «برایان چالمرز» محقق ارشد و جراح ارتوپد در بیمارستان جراحی ویژه در نیویورک، در یک بیانیه خبری گفت: «با توجه به اینکه تعداد افرادی که این هورمون را مصرف می‌کنند بیش از هر زمان دیگری است و انتظار می‌رود جراحی‌های تعویض مفصل زانو تا سال ۲۰۳۰ افزایش یابد، ما می‌خواستیم عمیق‌تر به مسئله اثرات پس از جراحی بپردازیم.»

محققان در یادداشت‌های پیش‌زمینه گفتند که هم مردان و هم زنان این هورمون را برای کمک به پیری سالم و ساخت عضله و استخوان مصرف می‌کنند.

برای مطالعه جدید، محققان بیش از ۱۳۰۰۰ نفر را که تحت عمل تعویض کامل زانو قرار گرفته بودند، پیگیری کردند و مستقیماً افرادی را که تحت درمان با تستوسترون بودند با افرادی که این هورمون را مصرف نمی‌کردند، مقایسه کردند.

نتایج نشان داد که در عرض ۹۰ روز پس از جراحی، افرادی که تستوسترون مصرف می‌کردند، میزان بیشتری از لخته شدن خون در ریه‌ها (۱.۶ درصد در مقابل ۱.۲ درصد)؛ ذات‌الریه (۳.۳ درصد در مقابل ۱.۹ درصد)؛ آسیب کلیوی (۴.۲ درصد در مقابل ۲.۹ درصد)؛ و سپسیس (۱.۹ درصد در مقابل ۱.۱ درصد) داشتند.

میزان بالاتری از مشکلات سلامتی یک سال پس از جراحی باقی ماند، از جمله لخته شدن خون در ریه‌ها (۲.۶ درصد در مقابل ۲ درصد)؛ ترومبوز ورید عمقی (۴.۵ درصد در مقابل ۳.۳ درصد)؛ حوادث قلبی (۳ درصد در مقابل ۲.۴ درصد)؛ ذات‌الریه (۶ درصد در مقابل ۴ درصد)؛ آسیب کلیوی (۷.۹ درصد در مقابل ۵.۲ درصد)؛ و سپسیس (۲.۴ درصد در مقابل ۰.۹ درصد).

نتایج نشان داد که خطر بروز مشکلات در مفصل جدید نیز افزایش یافته است. بیماران تا پنج سال بعد، میزان بالاتری از عفونت‌های مفصلی، شکستگی استخوان، شل شدن ایمپلنت، بی‌ثباتی زانو و جراحی بعدی زانو داشتند.

محققان خاطرنشان کردند که تستوسترون با خطرات بیشتر لخته شدن خون مرتبط بوده است، اما تحقیقات بیشتری برای درک بهتر چگونگی تداخل این هورمون با جراحی تعویض زانو مورد نیاز است.

«آرسن اومورزاکوف»، دانشجوی سال سوم پزشکی در کالج پزشکی ویل کورنل در نیویورک، در یک بیانیه خبری گفت: «مطالعات همچنین نشان می‌دهد که تستوسترون بر نحوه بازسازی طبیعی استخوان‌های ما در طول زمان تأثیر می‌گذارد.»

وی افزود: «سطح تستوسترون همچنین ممکن است بر سیستم ایمنی و میکروبیوم‌هایی که بر سیستم ایمنی، بهبودی و سایر عملکردهای کلیدی بدن تأثیر می‌گذارند، تأثیر بگذارد.»