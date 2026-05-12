به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه فایننشال تایمز گزارش داد، جنگ ترامپ علیه ایران صدها میلیارد دلار خسارت به اقتصاد آمریکا وارد آورده است. حجم این هزینه های مالی به قدری زیاد است که نمی توان آنها را تا ابد پنهان کرد.

در این گزارش آمده است، قیمت بنزین در آمریکا نزدیک به شش دلار شده و ممکن است رکورد بزند. آمریکایی ها ۳۵ میلیارد دلار بیشتر برای خرید بنزین و سوخت از ابتدای جنگ علیه ایران پرداخت کرده اند.

بر اساس این گزارش، قیمت سوخت هواپیماها بیش از ۷۰ درصد افزایش پیدا کرده که در نتیجه باعث افزایش قیمت بلیط ها و تسریع ورشکستی شرکت اسپریت ایرلاینز شده است.

پیشتر نیز سناتور «باب داف» (Bob Duff) رهبر اکثریت سنا در ایالت کانکتیکات آمریکا روز دوشنبه از حیف و میل دارایی ها و اموال آمریکایی ها از سوی ترامپ و کابینه اش در جنگ افروزی علیه ایران به شدت انتقاد کرد.

این سناتور آمریکایی در این خصوص گفت: دولت ترامپ تاکنون حدود ۲۵ میلیارد دلار برای جنگ با ایران هزینه کرده است؛ رقمی که می‌ تواند بودجه یک سال کامل ایالت کانکتیکات را تأمین کند. جمهوری‌خواهان در واشنگتن به دنبال اختصاص یک میلیارد دلار برای ساخت «تالار رقص ترامپ» هستند؛ مبلغی که می‌ تواند هزینه کل نظام آموزش عالی کانکتیکات را برای یک سال پوشش دهد.