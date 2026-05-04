هزینه مسکن در برخی مناطق به ۶۰۰ درصد سبد خانوار رسیده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین مجتبی ذوالنوری نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی پیش از ظهر دوشنبه در آیین افتتاح بخشی از آزادراه کمربندی غربی قم و آغاز عملیات اجرایی ادامه این مسیر، اظهار کرد: طرحی در زمینه ساخت مسکن در حال پیگیری است که این طرح با تکیه بر سرمایهگذاری بخش خصوصی و بدون تحمیل بار مالی به دولت، قابلیت اجرا در سطح ملی را دارد و در صورت تحقق، میتواند طی مدت زمان محدود تا ۵ سال مسئله بیخانمانی را بهصورت ریشهای سامان دهد.
ذوالنوری در ادامه با بیان اینکه سهم هزینه مسکن در سبد خانوار به شکل قابل توجهی افزایش یافته است، افزود: در شرایط کنونی، این هزینه در برخی مناطق به چندین برابر میزان متعارف و تا ۶۰۰ درصد سبد خانوار رسیده و همین مسئله ضرورت اتخاذ راهکارهای نوین در این حوزه را دوچندان کرده است.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود به جایگاه راهبردی قم در شبکه حملونقل کشور اشاره کرد و گفت: این استان بهعنوان یکی از گرههای اصلی ارتباطی، نقش مؤثری در اتصال استانهای مختلف ایفا میکند و توسعه مسیرهای مواصلاتی آن، تأثیر مستقیمی بر بهبود جریان حملونقل ملی دارد.
وی با اشاره به پروژههای در حال اجرا در حوزه راهسازی، تصریح کرد: تکمیل زنجیره پروژهها اهمیت ویژهای دارد و هرگونه وقفه در اتصال مسیرها میتواند موجب بروز گرههای ترافیکی و افزایش فشار بر سایر بخشهای شبکه شود.
ذوالنوری همچنین نسبت به برخی چالشها در مسیر اجرای پروژهها هشدار داد و گفت: افزایش هزینهها، نوسانات قیمت مصالح و برخی ناهماهنگیها در ایفای تعهدات از سوی دستگاهها، از جمله عواملی است که میتواند روند پیشرفت طرحها را با دشواری مواجه کند.
وی بر ضرورت ایفای دقیق تعهدات از سوی نهادهای مرتبط تأکید کرد و افزود: تحقق برنامههای توسعهای مستلزم هماهنگی کامل میان دستگاهها و پایبندی به زمانبندیهای تعیینشده است.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به اهمیت توسعه کریدورهای حملونقل گفت: در شرایطی که کشور با چالشهایی در حوزه انرژی، لجستیک و تأمین کالا مواجه است، تقویت زیرساختهای حملونقل میتواند نقش تعیینکنندهای در کاهش این مشکلات داشته باشد.
وی افزود: تسهیل در جابهجایی کالا و افزایش ظرفیت مسیرهای ارتباطی، علاوه بر کاهش هزینهها، به روانسازی فعالیتهای اقتصادی نیز کمک خواهد کرد.
ذوالنوری همچنین به وضعیت پروژههای مسکن در استان قم اشاره کرد و گفت: در حال حاضر دهها هزار واحد مسکونی در قالب طرحهای ملی در حال اجراست و تلاشهای گستردهای برای تکمیل این پروژهها صورت گرفته است.
وی با تأکید بر ضرورت توجه به ابعاد فرهنگی در توسعه شهری خاطرنشان کرد: در کنار ساخت واحدهای مسکونی، باید به تأمین زیرساختهای فرهنگی و خدماتی نیز توجه شود تا زیستگاههای جدید با هویت بومی و دینی شکل بگیرند.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی افزود: طراحی مناسب فضاهای شهری و پیشبینی مراکز خدماتی و مذهبی، میتواند در ارتقای کیفیت زندگی و کاهش آسیبهای اجتماعی نقش مؤثری ایفا کند.
ذوالنوری در پایان با اشاره به ضرورت تداوم اجرای پروژههای زیربنایی حتی در شرایط سخت، تصریح کرد: توسعه زیرساختهای کلیدی از جمله راهها و آزادراهها نباید متوقف شود، چراکه این پروژهها نقش حیاتی در پایداری اقتصادی و خدماترسانی به مردم دارند.
