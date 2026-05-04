۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۳:۲۰

۱۰ قطعه زمین دولتی در بوشهر از دست متصرفان خارج شد

بوشهر- مدیرکل راه و شهرسازی بوشهر گفت: ۱۰ قطعه زمین دولتی در شهر بوشهر از دست متصرفان خارج شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اصغر کشوریان اظهار کرد: ۱۰ قطعه زمین دولتی به مساحت پنج هزار مترمربع که به صورت غیرقانونی درشهرستان بوشهر تصرف شده بود، با هماهنگی به عمل آمده با مقام قضایی توسط یگان حفاظت از اراضی دولتی این اداره کل از دست متصرفان خارج شد.

وی با بیان اینکه این اراضی به ارزش تقریبی هزار میلیارد ریال به نفع دولت بازپس‌گیری شده‌ است افزود: حفظ و صیانت از اراضی ملی یکی از اولویت‌های مهم اداره کل راه و شهرسازی است و با هرگونه تخلف در این زمینه به‌صورت جدی برخورد خواهد شد.

کشوریان با اشاره به اهمیت جلوگیری از زمین‌خواری و تعرض به منابع عمومی ادامه داد: تمامی اقدامات در چارچوب قانون و با هماهنگی مراجع ذی‌صلاح انجام شده و این روند با جدیت در سراسر استان بوشهر ادامه خواهد داشت.

