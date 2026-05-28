تفویض اختیار منابع استان تهران را از معضل نجات داد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین سپهری،با اشاره به تفویض اختیار جابهجایی منابع از سوی رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور به این استان، گفت: این اقدام در پایان سال گذشته، استان را از بحران خارج کرد.
سپهری با اعلام این مطلب اظهار داشت: با توجه به شرایط خاص و بحرانی حاکم بر استان تهران و ضرورت پایداری در ارائه خدمات عمومی، دستگاههای اجرایی خط مقدم نیازمند تدابیر مالی منعطف بودند.
وی افزود: در این راستا، «پورمحمدی» رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، در اقدامی حمایتی، اختیار جابهجایی و تخصیص منابع مورد نیاز را به استان تهران تفویض کرد تا سازمان مدیریت و برنامهریزی استان بتواند با سرعت عمل بیشتری نسبت به پشتیبانی از دستگاههای متولی اقدام کند.
سپهری با بیان اینکه مدیریت هدفمند استان با در نظر گرفتن همه جوانب و پشتیبانی از دستگاههای خدماترسان، استان را از وقوع بحران خارج کرد، خاطرنشان ساخت: این تجربه نشان داد که اگر مسئولان با رویکرد تمرکززدایی – که از سیاستهای دولت نیز هست – به دستگاههای استانی اعتماد کرده و اختیارات قابل واگذاری را به استانها تفویض کنند، امور استان تسهیل و مشکلات مردم کاهش مییابد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان تهران در پایان تصریح کرد: اولویت اصلی ما در این مرحله، حفظ استمرار و کیفیت خدماترسانی به شهروندان در دستگاههای کلیدی است و تمام تلاش خود را برای مدیریت منابع در جهت عبور از شرایط فعلی به کار خواهیم بست.
